Live-Ticker: Gautinger SC erstmals in der Relegation

Duelle gegen den TSV Gernlinden

Neun Siege am Stück haben für den Direktaufstieg nicht gereicht. Der Gautinger SC beendete die A-Klassen-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz, da der TSV Schäftlarn gleich 14-mal am Stück gewann und am Ende einen Punkt mehr auf dem Konto hatte als der GSC. „Glückwunsch an Schäftlarn.

Sie sind verdient Meister, weil sie dieses Jahr die beste Mannschaft waren“, sagt Gautings Coach Michael Kaiser, dessen Team nun den Umweg über die Relegation gehen muss. Dort wartet der TSV Gernlinden. Das Hinspiel bestreitet der GSC heute Abend (18.30 Uhr) auswärts.

Für die junge Truppe aus dem Würmtal ist die Relegation komplettes Neuland. „Meine Jungs haben noch nicht einmal mit Linienrichtern gespielt. Aber sie freuen sich darauf“, so Kaiser. Der Gegner ist mit dieser Drucksituation besser vertraut. 2014 setzte sich Gernlinden in der Relegation zur Kreisliga gegen den TSV Herrsching durch, viele der damaligen Akteure bilden auch heute noch das Rückgrat der Mannschaft. Damals noch nicht mit an Bord war Gernlindens aktueller Torjäger Dominik Litwin, der in der abgelaufenen Kreisklassen-Spielzeit 22 Tore erzielte. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt.

Ihn füttern sie mit langen Bällen“, sagt Kaiser. Der GSC-Coach sah sich vergangenes Wochenende Gernlindens Partie gegen Gilching an. Was er dort beobachtete, kam ihm aus der Vorsaison bekannt vor, als Gauting beide Ligaspiele gegen den TSV gewann. „Die routinierte Mannschaft ist noch routinierter geworden“, so Kaiser. Er erwartet einen Kampf auf Augenhöhe. „Ein guter Trainer würde wohl sagen, dass Kleinigkeiten entscheiden. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was entscheiden wird. Vielleicht die Tagesform.“ Personell fährt der GSC gut aufgestellt nach Gernlinden. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.