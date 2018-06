Live-Ticker: Gräfelfings Endspiel gegen den Favoriten Dornach

Relegation zur Bezirksliga

von Christian Heinrich

Noch einmal alles raushauen will der TSV Gräfelfing im Relegationsfinale gegen den SV Dornach. Der grandiose Teamgeist der Elf soll die zahlreichen personellen Ausfälle wettmachen, um den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Für die Wölfe wäre es eine Sensation, für den Trainer der ideale Abschied.

Gräfelfing– Egal, mit welchem Ergebnis diese Saison auch immer enden wird, Franco Simon verneigt sich schon jetzt vor seiner Mannschaft. „Ich finde die Jungs bombe“, sagt der Trainer des TSV Gräfelfing. Im Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga haben die Wölfe am Sonntag auf neutralem Platz beim TSV Großhadern die Chance, es gewaltig krachen zu lassen (16.30 Uhr, Heiglhofstraße). Gewinnt der Tabellendritte der Kreisliga 2 auch gegen den SV Dornach, hat Simon als Aufstiegs-Trainer einen Platz in den Geschichtsbüchern des TSV sicher. „Für mich als scheidenden Trainer wäre es ein überzeugender Abgang“, sagt er. Gerade nach den Vorfällen der vergangenen Wochen dürstet der Coach nach Anerkennung, die ihm von seiner Abteilungsleitung weiter verwehrt bleibt. Auf einen Glückwunsch von Stefan Schmidt zum Sieg im Relegations-Halbfinale gegen die DJK Pasing wartet er heute noch.

Während die Beziehung zwischen dem Spartenchef und dem Trainer wohl nicht mehr zu kitten sein wird, drücken andere ihre Sympathien für ihn und seine Elf offen aus. In Neuried sorgten sowohl verletzte und ehemalige Spieler als auch Reservisten genauso wie Schmidts Herausforderer Jan Konarski für frenetische Unterstützung auf den Rängen. „Bei uns geht sehr viel über Kameradschaft“, erklärt Simon. Der außergewöhnliche Zusammenhalt ist auch gegen Dornach wieder gefordert. Der Vizemeister der Kreisliga 3 gilt als ausgesprochener Favorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Warum der SVD den Titel nicht selbst holte, bleibt ein Rätsel. Kein Team im Münchner Osten erzielte mehr Tore (71) als der Aufstiegsaspirant. Vor allem Dominik Goßner und Stefan Huber waren mit 17 beziehungsweise 13 Treffern kaum zu halten. Nur 30 Gegentreffer bedeuten zudem den zweitbesten Wert.

In Ehrfurcht erstarrt Simon aber nicht vor dem Rivalen, der im ersten Spiel der Relegation den SV Günding mit 3:1 abservierte. „Für Dornach wird das Spiel gegen uns kein Selbstläufer.“ Die Tugenden des TSV kamen gegen Pasing voll zur Geltung. Die Abwehr, die in der Staffel 2 die stabilste gewesen war, neutralisierte die hochgelobte Offensive der DJK völlig. Außerdem offenbarten sich die Wölfe als Minimalisten vom Fach. Wie bereits in der abgelaufenen Saison rissen sie auch gegen Pasing in der Offensive keine Bäume aus, präsentierten sich aber eiskalt. Ein einziger Treffer von Philip Sterr in der Nachspielzeit zeugte nicht nur von grenzenloser Effektivität, sondern auch von brutaler Entschlossenheit. Die Wölfe können in jedem Moment zuschlagen.

„Ich bin schon jetzt megastolz“, sagt Simon über seine Elf, die in Großhadern den letzten Kraftakt der Saison stemmen will, obwohl sie personell auf dem Zahnfleisch daherkommt. „Die Jungs wollen das Ding“, so der Coach. „Die werden den Platz umgraben.“