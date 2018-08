Live-Ticker: Gühl beschwört Regen gegen Auswärtsfluch

Neuried muss in Moosinning ran

von Julius Roever schließen

Im Gastspiel beim FC Moosinning gilt es für den TSV Neuried, seine trostlose Auswärtsbilanz aufzubessern. Obwohl die Leistung zuletzt wieder stimmte, haben sich die Kicker von der Parkstraße noch immer nicht mit drei Punkten belohnt.

Neuried – 1:3, 1:4, 1:6 – so lesen sich die bisherigen Auswärtsergebnisse des TSV Neuried in der laufenden Landesliga-Saison. Wie sich diese unrühmliche Zahlenfolge logisch fortsetzen ließe, möchte im Sportpark derzeit wohl niemand nachrechnen. Stattdessen soll sich die Lücke zwischen den Auftritten in der Fremde und den Heimspielen, in denen zumindest die sportliche Leistung meist stimmte, schließen. Am besten schon am Samstag, wenn Neuried zum FC Moosinning reist (15 Uhr, Fichtenstraße). „13 Gegentore in drei Spielen sind ganz klar zu viel“, sagt auch Marco Gühl, der die erste Herrenmannschaft des TSV gemeinsam mit Josip Hrgovic trainiert. „Eigentlich ist es auswärts ja das Gleiche, der Platz ist meistens genauso groß wie bei uns.“

Und doch sorgten gerade in besagten Spielen entweder individuelle oder kollektive Aussetzer für das bislang schlechte Abschneiden. „Es ist nicht so, dass es an einer bestimmten Sache gelegen hat“, so Gühl. „Mal war es die Chancenverwertung, dann waren es individuelle Fehler. Und wie in Deisenhofen waren wir auch manchmal einfach die schlechtere Mannschaft.“ Im jüngsten Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos (1:1) gab es immerhin eine starke Reaktion des Teams zu bewundern, für den ersten Sieg reichte es aber wieder nicht. „Es wird langsam Zeit, dass wir anfangen zu punkten und uns für unsere Arbeit zu belohnen“, meint Gühl. „Dabei ist es egal, ob wir schön spielen oder nicht.“ Der Trainer beschwört sogar das Wetter für seinen Premierensieg: „Wer weiß? Bisher hat es zu unseren Spielen nie geregnet. Vielleicht ist es am Samstag nass, und wir gewinnen.“

Neben den Launen der Natur, die sich dem Einflussbereich eines Fußballtrainers bekanntermaßen ohnehin entziehen, gibt es für Gühl und Hrgovic immerhin sportliche Entscheidungen zu treffen. Die Verletzung von Alexander Greisel, die schon seinen Einsatz gegen Hallbergmoos verhindert hatte, stellte sich als langwierigere Angelegenheit heraus. „Es ist etwas am Meniskus. Nächste Woche entscheidet der Arzt, wie weiter verfahren wird“, teilt Gühl mit. Auch Philipp Niggl hat es am Knie erwischt. Seine eingesetzte Kreuzbandplastik macht ihm zu schaffen. Florian Kröss fehlt zudem aus privaten Gründen. Davon abgesehen treten die Neuried Fußballer in Moosinning mit dem gleichen Aufgebot an wie am vergangenen Wochenende gegen Hallbergmoos. Gabriel Freytag und Lasse Wippert aus der U19 dürften erneut ihre Chance bekommen, während das Trainergespann in der Torwartfrage erst am Spieltag zwischen Valentin Grabmaier und Konstantin Kühnle entscheiden will.