Live-Ticker: Neu-Trainer Utz setzt auf A-Jugendliche Greger und Kriebel

Auswärtsspiel in Traunstein: Duell der Formschwachen

von Julius Roever

Der TSV Neuried steht vor der zweiten Landesliga-Partie unter seinem neuen Trainer Christopher Utz. Die Kicker von der Parkstraße reisen zum Hinrundenabschluss zum SB Chiemgau Traunstein, der ebenso wie die Neurieder eine Negativserie aufweist.

Neuried – An diesem Wochenende wird in der Landesliga Südost die Hinrunde der Spielzeit 2017/18 beschlossen. Der TSV Neuried bekommt es dabei am Samstag auswärts mit seinem letzten mehr oder weniger unbekannten Gegner der diesjährigen Staffel zu tun: Es geht zum SB Chiemgau Traunstein (15 Uhr, Helmut-Schreiner-Weg). Es ist das Duell zwischen dem Sechzehnten und dem Achtzehnten, und doch trennen die Kontrahenten derzeit satte elf Punkte. „Den einen oder anderen Sieg haben sie uns voraus“, sagt Neurieds Trainer Christopher Utz.

In der Tat errangen die Traunsteiner im Verlauf der Saison so manchen Achtungserfolg, etwa ein Remis gegen den Tabellenzweiten, SE Freising, oder einen 4:2-Sieg gegen den TSV Bogen, der ebenfalls in der Spitzengruppe logiert. Doch zuletzt zeigte die Formkurve des SB mit fünf Niederlagen in Serie steil nach unten. Demgegenüber stehen neun punktlose Partien des TSV, der im vergangenen Heimspiel gegen die SpVgg Landshut allerdings Moral bewies und sich erst in Unterzahl geschlagen geben musste. „Im Gegensatz zu manchen Stimmen von außen hat innerhalb der Mannschaft noch niemand aufgegeben“, lobt Trainer Utz. „Alle ziehen im Training saugut mit und wissen, dass noch genug Spiele übrig sind, um etwas zu holen.“

Philipp Niggl, der gegen Landshut einer der Besten auf dem Platz war, muss dabei aber vorerst von der Seitenlinie aus zusehen. Er zog sich vergangenes Wochenende bereits zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. „Das tut uns unfassbar leid für ihn“, sagt Utz. Direkt nach seiner Diagnose richtete Niggl aber vor allem aufmunternde Worte an seine Kollegen für die kommenden Aufgaben. „Das verdient allerhöchsten Respekt in einem Moment, in dem man eigentlich selbst am Boden zerstört ist“, meint sein Trainer.

Neben Niggl fehlen aus dem Aufgebot des Landshut-Spiels die Innenverteidiger Manuel Gleich und Sebastian Hessenberger, die sich auf ihr anstehendes juristisches Staatsexamen vorbereiten. Dafür kehrt Timon Kuko nach drei Spielen Sperre in die Hintermannschaft zurück, mit Paul Greger rückt außerdem ein Verteidiger aus der U19 nach. Auch im Offensivbereich kommt ein Akteur der ganz jungen Garde zum Zug: Maximilian Kriebel erhält zum fünften Mal in der Landesliga das Vertrauen. Utz: „Die beiden kennen mich noch aus der früheren Jugendzeit und wissen, worauf ich im Spiel Wert lege.“