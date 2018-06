Live-Ticker: Gräfelfing trifft im Spiel des Jahres auf Pasing

Relegation zur Bezirksliga: „Werden 400 Leute kommen“

von Christian Heinrich schließen

Das Los beschert den Würmtaler Fußballfans den absoluten Saisonhöhepunkt. In der Relegation zwischen der DJK Pasing und dem TSV Gräfelfing gibt es keinen ausgewiesenen Favoriten. Die Spannung ist groß.

Der erste Gewinner steht schon vor dem Anstoß heute Abend beim TSV Neuried fest: Die Fußballfans aus dem Würmtal dürfen bei der Relegation zwischen der DJK Pasing und dem TSV Gräfelfing ein Festival feiern. Eigentlich hätte die Partie in Haar über die Bühne gehen sollen. Weil aber beide Vereine gegen den Austragungsort protestierten, handelte Verbands-Kreisvorsitzender Bernhard Slawinski prompt. Ein Anruf in Neuried genügte. Der TSV brauchte nicht lange zu überlegen und richtet heute um 19.30 Uhr das Spiel des Jahres aus (Am Sportpark).

„Da werden bestimmt 400 bis 500 Leute kommen“, meint Franco Simon. Natürlich möchte der Trainer des TSV den zahlreichen Zuschauern einiges bieten, schließlich kommt es zum Zusammenprall der Systeme. Auf der einen Seite stehen die Wölfe, die mit 27 Gegentreffern in 26 Partien die mit Abstand stabilste Defensive der Kreisliga 2 stellten. Auf der anderen Seite protzt die DJK mit totaler Offensiv-Power. Mit 78 Toren erzielten sie die zweitmeisten nach Meister SV München Laim. Verantwortlich für den Torsegen zeichneten vor allem Muhamet Mucoli (27 Treffer) und Frederic Goller (21). Das gefährlichste Angriffsduo der Liga traf sogar häufiger ins Schwarze als alle Gräfelfinger zusammen (45).

Allerdings gelang es den Wölfen, die zwei Knipser in dieser Saison weitgehend zu neutralisieren. Im Hinspiel in Pasing, das der TSV mit 3:0 für sich entschied, ging das Duo leer aus. In der Rückrunde setzte sich die DJK durch ein Tor von Mucoli mit 1:0 durch. In der Abschlusstabelle trennten nur drei Punkte den schussgewaltigen Zweiten aus Pasing von dem abwehrstarken Dritten aus Gräfelfing. „Die sind nicht unschlagbar“, sagt Simon. Die Favoritenrolle fällt wegen der unterschiedlichen Vorzüge keiner Mannschaft zu. Auch muss der TSV nicht unbedingt von der größeren Relegationserfahrung profitieren. Zum dritten Mal in vier Jahren versuchen die Wölfe nun schon, den Weg in die Bezirksliga durch die Hintertür zu nehmen.

Damit ihnen das gelingt, müssen sie nicht nur Pasing schlagen, sondern auch den Sieger aus der Partie zwischen dem SV Dornach und dem SV Günding. Am Sonntag entscheidet sich dann in Großhadern, wer das letzte Ticket löst. Gegen Pasing muss Coach Simon auf Alexander und Simon Schmidt, Maximilian Demme, Simon Forster, Dominik Trut, Emre Yalcin, Paul Siegwald und Torwart Sascha Polecki verzichten. Klagen kommen dem Trainer keine über die Lippen. Im Gegenteil: „Wir freuen uns auf dieses Spiel.“ Möglicherweise ist es sein letztes, bevor er zum SC Pöcking-Possenhofen wechselt.