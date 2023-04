Ersatzkeeper rettet TSV Gräfelfing beim MTV 1879 München: „Er war der beste Mann“

Von: Tobias Gmach

Luca Titze hielt einen Punkt für den TSV Gräfelfing fest. © Dagmar Rutt

Einen Punkt, der Mut macht, holte der TSV Gräfelfing beim 1:1 gegen den MTV 1879 München. Schließlich ging es am Ostersamstag gegen die formstärkste Mannschaft der Kreisliga 2.

Gräfelfing – Alle vier Spiele im Jahr 2023 hatte der MTV zuvor gewonnen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der stellvertretende TSV-Abteilungsleiter und Außenverteidiger Andreas Gries nach dem Spiel. Weil Sascha Polecki urlaubsbedingt fehlte, stand bei Gräfelfing Luca Titze im Tor. „Er hat uns den Punkt festgehalten. Er war der beste Mann“, so Gries. Auch drei weitere Akteure der zweiten Mannschaft hebt er namentlich hervor: die eingewechselten Joshua Daniell, Philipp Vogel und Dominik Steitz. Die Unterstützung der Reserve zeige den guten internen Zusammenhalt im Verein.

Der MTV um Mario Erb mit Profi-Erfahrung bestimmte die Partie. „Aber wir konnten immer wieder Nadelstiche setzen“, berichtet Gries. Aus einer defensiven Grundordnung heraus gelang es dem TSV, die favorisierten Münchner zu zähmen. Nur einmal schliefen die Gräfelfinger etwas – als Franz Strohmaier zum 1:0 für die Hausherren traf. Die Gäste sollten sich aber für ihre insgesamt sehr disziplinierte Leistung belohnen: Nach einer Ecke traf Assur Busl aus dem Gewühl heraus zum 1:1, fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit.

„Wenn wir so auftreten, ist es schwierig gegen uns“, sagt Außenverteidiger Gries. Aber die Mannschaft zeige solche Leistungen eben noch zu selten. Und so stehen magere elf Punkte aus 19 Spielen und der vorletzte Platz. Was Gräfelfing am Wochenende nicht in die Karten spielte: Die TSG Pasing gewann in einem Spiel mit vier Platzverweisen überraschend mit 1:0 bei München Solln. (gma)

MTV 1879 München – TSV Gräfelfing 1:1 (0:0)

TSV Gräfelfing: Titze; Busl, Wehring, Kollo, Münch, Schleicher, Huber, Gries, Czychon, Zürn, Wagner; Eingewechselt: Daniell, Vogel, Steitz, Sommer

Tore: 1:0 Strohmaier (57.), 1:1 Busl (85.)