„Mangelnde Willensstärke“: Gauting will gegen „Mannschaft der Stunde“ anderes Gesicht zeigen

Optimistisch trotz Alling als Gegner

von Tobias Empl schließen

„Mangelnde Willensstärke“ hatte Trainer Michael Kaiser dem Gautinger SC nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Türkenfeld am vergangenen Wochenende attestiert.

Gauting – Er hofft, dass sein Team am Sonntag gegen den TSV Alling ein anderes Gesicht zeigt (14.30 Uhr, Leutstettener Straße).

Gegen die „Mannschaft der Stunde“ (Kaiser) wird das auch nötig sein, wenn die Gautinger sich aus dem Tabellenkeller befreien wollen. Die Gäste befinden sich im Aufwind, gewannen vier der vergangenen fünf Spiele. Kaiser ist dennoch zuversichtlich: „Alling strotzt vor Selbstvertrauen. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden.“

Positiv stimmt den GSC-Trainer die hohe Trainingsbeteiligung: „Am Feiertag waren alle 14 Spieler, die am Sonntag im Kader stehen werden, im Training. Und das trotz Halloween-Party bei Kapitän Julian Feser am Vorabend.“ Vier Partien stehen für die Gautinger im November noch an. Kaiser hofft auf „sechs bis sieben Punkte“, ehe er sein Team in die Winterpause verabschiedet.