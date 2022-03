FC Neuhadern: Maximilian Zgud übernimmt im Sommer - Matthias Luginger hört auf

Von: Paul Ruser

Leitet in Zukunft die Geschicke des FC Neuhadern: Maximilian Zgud. © DAGMAR RUTT

Maximilian Zgud hat einen neuen Verein gefunden. Ab der neuen Saison ersetzt er Matthias Luginger als Chefcoach beim Kreisligisten FC Neuhadern.

Neuhadern - Maximilian Zgud hat einen neuen Verein gefunden. Zur neuen Saison übernimmt der ehemalige Coach des TSV Neuried den FC Neuhadern. Das Feuer für die Position an der Seitenlinie brannte bei Maximilian Zgud auch nach seinem Abgang aus Neuried weiter, mit dem Angebot des FC Neuhadern loderte es noch einmal auf: „Ich merke schon, dass der Fußball im Alltag fehlt. Deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, dass es im Sommer wieder los geht.“

Der Kontakt zu seinem neuen Verein kam über Matthias Luginger zustande, dem aktuellen Trainer des FC Neuhadern. Nach drei Spielzeiten als Coach des Kreisligisten verlässt dieser den Klub: „Am Ende des Tages wurde es einfach zu viel“, so der 31-Jährige. Zweierlei Gründe sprachen letzendlich gegen eine Weiterführung in Neuhadern. Zum einen sei der Athletiktrainer des TSV 1860 München „beruflich sehr eingespannt“ und somit auch „bei sämtlichen Auswärtsspielen dabei.“ Zum anderen will sich der Familienvater in Zukunft auch mehr Zeit für Frau und Kind nehmen: „Ich habe mittlerweile einen kleinen Sohn und bin verheiratet.“

FC Neuhadern: Fokus von Trainer Matthias Luginger verschiebt sich in Richtung Familie

Auf der Suche nach seinem Nachfolger habe Luginger „direkt seine Bereitschaft signalisiert, bei der Suche mitzuhelfen.“ Fündig wurde er zusammen mit dem Kreisligist bei Maximilian Zgud, der sein Amt beim TSV Neuried im November vergangenen Jahres niederlegte. Sowohl der FC Neuhadern als auch Matthias Luginger „hatten Max Zgud auf dem Schirm“, des Weiteren lobte der Köllner-Kollege Zguds Fähigkeiten: „Ich fand ihn immer sowohl menschlich als auch fachlich sehr gut.“ Die beiden kennen sich bereits bestens aus gemeinsamen Zeiten im NLZ des 1860 München.

Auch in die entgegengesetzte Richtung wurde Respekt gezollt. Die Mannschaft habe „dank Luginger eine tolle Entwicklung genommen“, zudem „spielen die Jungs wieder eine gute Saison und kämpfen um den Aufstieg mit.“ Gut möglich, dass sich ligatechnisch für Zgud nichts ändert. Die Neuhaderner haben aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten FC Wacker München und somit den direkt Bezirksliga-Aufstieg. Dass sich der 30-Jährige auf den Sommer und die neue Aufgabe freut, merkt man: „Tolle Jungs, toller Verein.“

FC Neuhadern: Maximilian Zgud freut sich auf die Rückkehr zum Fußball

„Ich will als Trainer schon weiterkommen“, ließ Zgud nach seinem Abgang aus Neuried wissen. Ob ihm das in Neuhadern gelingt? „Auf alle Fälle“, antwortet Zgud hochmotiviert, „Weiterkommen hängt für mich nicht von der Liga ab.“ Für ihn steht der Teamgeist und die Bereitschaft zum Lernen innerhalb der Mannschaft im Vordergrund: „Das Entscheidende ist, dass die Jungs Bock aufs Training haben und Lust, sich sportlich weiterzuentwickeln.“ Dennoch würde Zgud bei einem Aufstieg in die Bezirksliga dem Verein natürlich nicht Nein sagen, wie er schmunzelnd hinzufügt: „Ich drücke die Daumen und bin voll überzeugt, dass sie es schaffen.“ (Paul Ruser)