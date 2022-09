Mieserabler Saisonstart - neuer Spielmodus gibt dem GSC noch Hoffnung auf Klassenerhalt

Der TSV Pentenried und der Gautinger SC standen sich im Sommer in der Relegation gegenüber.

2-4 gegen Puchheim

Von Tobias Empl schließen

Gauting steht bisher mit vier Punkten weit unten in der Liga. Aufgrund des neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze gibt es für den GSC aber weiter Hoffnung.

Gauting – Die Verantwortlichen des Gautinger SC haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie recht wenig vom neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze halten. Vor der Winterpause spielen die Mannschaften in Kleingruppen um den Einzug in die Auf- oder Abstiegsrunde, im Frühjahr werden die Karten neu gemischt. Kurioserweise könnten nun aber ausgerechnet die Gautinger vom neuen Modus profitieren.

„Früher wären wir jetzt schon so gut wie abgestiegen, aber jetzt ist eigentlich noch nicht viel passiert“, fasste GSC-Coach Bernd Ziehnert die Situation nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Puchheim am Sonntag zusammen.

Bis auf ein 1:1-Unentschieden im Derby gegen den TSV Pentenried hat der GSC alle Hinrunden-Spiele verloren. Dank der am Grünen Tisch erhaltenen drei Punkte gegen den TSV Oberalting-Seefeld sind immerhin vier Zähler auf dem Konto, die Aufstiegsrunde ist damit bereits so gut wie unerreichbar. Doch selbst wenn auch die weiteren Spiele vor dem Winter ähnlich negativ verlaufen, ist im neuen Modus der Klassenerhalt im Frühjahr noch möglich – und den Gautingern auch zuzutrauen. Schließlich waren sie in den vergangenen Jahren traditionell nach der Winterpause stärker als davor.

Der neue Modus birgt aber auch Gefahren für die Psyche: Möglicherweise hat der eine oder andere Spieler im Hinterkopf, dass sich nach der Winterpause noch alles drehen lässt. Doch wer nun die Spiele abschenkt, wird sich schwer tun, anschließend den Schalter umzulegen. Das weiß auch Ziehnert. Er hofft, dass seine Spieler in den kommenden Wochen zahlreich im Training erscheinen und noch vor dem Winter die Wende einleiten. (te)