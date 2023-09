Spielglück erarbeitet: TSV Neuried reicht im Kellerduell beim TSV Brunnthal ein Standard-Tor

Bezirksliga Süd

Von Tobias Empl schließen

Der TSV Neuried fährt den zweiten Sieg in der noch jungen Bezirksliga-Saison ein. Gegen den TSV Brunnthal reichte ein Treffer nach einem Standard.

Neuried – Dass Denys Karmazyn weiß, wo das Tor steht, hat er schon bewiesen. Für die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried war der 28-Jährige in der vergangenen Saison nahezu jede Woche erfolgreich, oft auch mehrmals. Im Fußball-Bezirksliga-Team des TSV Neuried ist es für ihn schwieriger, Tore zu schießen, er wird in der Regel in der Innenverteidigung eingesetzt.

Seinen Torriecher hat er am Wochenende trotzdem unter Beweis gestellt. Mit seinem Treffer im Kellerduell der Bezirksliga Süd am Freitagabend beim TSV Brunnthal schoss er den TSV Neuried zum 1:0-Auswärtssieg.

Neuried-Trainer Dörfler lobt Spieler für „Zusammenhalt und Glauben an sich selbst“

Damit beendeten die Grün-Weißen ihre seit fünf Spielen andauernde Sieglos-Serie und kletterten in der Tabelle mit nun sieben Punkten aus sieben Partien etwas näher in Richtung eines gesicherten Mittelfeldplatzes. Karmazyns Treffer stand sinnbildlich für die Partie: Nach einer Standardsituation und anschließendem Durcheinander fiel ihm die Kugel in der 42. Minute auf den Fuß, sein Abschluss kullerte über die Linie.

„Man muss sich das Spielglück auch erarbeiten“, sagte TSV-Trainer Daniel Dörfler, der sich mit dem kämpferischen Auftritt seines Teams zufrieden zeigte. „Zusammenhalt, kämpferisches Durchsetzungsvermögen und Glauben an sich selbst“ seien ausschlaggebend dafür gewesen, dass seine Mannschaft den zweiten Saisonsieg einfahren konnte.

Neuried bringt Sieg gegen Brunnthal über die Zeit

Die ersatzgeschwächten Gäste taten sich beim ebenfalls schwach in die Saison gestarteten Landesliga-Absteiger in der Anfangsphase schwer. „In der ersten Viertelstunde sind sie mit viel Schwung gestartet und haben uns mit ihren langen Bällen einige Probleme bereitet“, so Dörfler. Nachdem sie die Druckphase überstanden hatten, fanden die Würmtaler jedoch besser in die Partie. „Wir haben uns in das Spiel reingefressen. Die Mannschaft hatte so noch nie zusammengespielt, aber sie ist noch ein Quäntchen enger zusammengerückt und hat oft die entscheidenden zweiten Bälle gewonnen“, lobte Dörfler.

Zu vielen klaren Chancen kamen die Neurieder nicht, vor der vermeintlich größten Möglichkeit wurde Stürmer Maximilian Schwahn wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung zurückgepfiffen. Doch eine Standardsituation reichte am Ende zum Sieg. Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen hauptsächlich in der Hälfte der Neurieder ab, sie verteidigten aber bis zum Schluss diszipliniert. „Wir waren taktisch und kämpferisch voll da“, lobte der TSV-Coach.

TSV Brunnthal – TSV Neuried 0:1 (0:1)

TSV Brunnthal: Neumair; Neulinger (C, 85. Schertl), Greiner (89. Naumann), Porr, Lindenauer (89. Buttler), Bachmann (75. Rebenschütz), Kornbichler, Wullrich, Fischer, Keller, Richter

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger (62. Rödl), Kaspar, Le Dren, Ammar (87. Legrand), Schwahn, M.Kriebel (75. Horatz-Bauerfeind), Uslu (62. Ozkan), Karmazyn, Kurras (90.+2 Kallman), de Caro

Tor: 0:1 Karmazyn (42.)