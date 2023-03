„Absoluter Wille“: TSV Neuried will gegen heimstarke Heilbrunner die Wende

Im Hinspiel besiegte der TSV Neuried den SV Bad Heilbrunn noch, Thomas Maier (weißes Trikot) erzielte damals das 2:0. Doch danach ging es mit den Grün-Weißen rapide bergab. © MICHAEL SCHÖNWÄLDER

Der TSV Neuried muss in den kommenden Wochen viel Leidenschaft zeigen, wenn er im Abstiegskampf bestehen will. Die perfekte Möglichkeit, damit anzufangen, bietet sich am Sonntag beim kämpferisch starken Spitzenteam SV Bad Heilbrunn.

Neuried – Zwölf Spiele hat der TSV Neuried Zeit, um die Abstiegsränge der Bezirksliga Süd zu verlassen. An diesem Sonntag startet das Team von Trainer Daniel Dörfler beim SV Bad Heilbrunn die Mission Klassenerhalt (14.15 Uhr, Schacherweg). Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei den Gastgebern. Die haben sich nach dem Landesliga-Abstieg in der Spitzengruppe der Liga etabliert und sind derzeit mit 36 Punkten Dritter. Neuried hingegen hat nur 16 und damit weniger als halb so viele Zähler eingefahren, ist aktuell Drittletzter. Zudem ist Bad Heilbrunn für seine Heimstärke bekannt. Das Team von Trainer Peter Lang hat zwei Drittel seiner Punkte zu Hause geholt, dort acht von neun Spielen gewonnen. Der letzte Auswärtssieg des TSV Neuried datiert hingegen vom 10. August 2022.

Dörfler rechnet mit einer schweren Aufgabe gegen einen Gegner, der sich auf einem voraussichtlich schwer zu bespielenden Rasenplatz wohl fühlt. „Sie haben eine kämpferisch starke, körperlich robuste Mannschaft, die eine Idee hat, wie sie Fußball spielen möchte“, sagt der TSV-Coach. Schon im Hinspiel Mitte August hatte Bad Heilbrunn seine Klasse gezeigt, Neuried jedoch den Kampf angenommen und dank eines Doppelschlags von Thomas Maier und Jonas Einloft einen knappen 2:1-Erfolg gefeiert. Damals hatten die Grün-Weißen dadurch sogar die Tabellenspitze erobert.

Doch anschließend ging es steil bergab. Noch während der Partie verletzten sich mit Torwart Konstantin Kühnle und Patrick Gegenbauer beide Kapitäne, eine Woche später auch noch Torschütze Einloft, und die Mannschaft geriet in eine Abwärtsspirale. Während Kühnle und Einloft immerhin noch vor der Winterpause zurückkehrten, wird Gegenbauer nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison gar nicht mehr spielen können. „Uns hat die mentale Stärke gefehlt, mit diesen Rückschlägen klarzukommen“, sagt Dörfler rückblickend.

TSV Neuried: Abschließende Trainingswoche ein Schritt in die richtige Richtung

Besonders auf die mentale Stärke wird es jedoch in den kommenden Wochen ankommen, wenn die Neurieder in der Liga bleiben wollen. Das zu erwartende Kampfspiel in Bad Heilbrunn bietet die perfekte Gelegenheit, das zu zeigen. Dörfler erwartet von seiner Mannschaft vor allem „Leidenschaft“ sowie „absoluten Willen“. Nur dann werde sein Team eine Chance haben, etwas mitzunehmen.

Dieser Wille war in der durchwachsenen Vorbereitung nicht immer erkennbar. Immerhin war die abschließende Trainingswoche in puncto Trainingsbeteiligung ein Schritt in die richtige Richtung. Dörfler: „Viele Spieler sind nach Krankheiten und Verletzungen pünktlich zum Punktspielstart zurückgekehrt. Diese Trainingswoche hat mir eher zugesagt als die Wochen zuvor.“ Man werde mit einem ausreichend großen Kader nach Bad Heilbrunn fahren.