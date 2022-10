„Das war deutlich zu wenig“ - TSV Neuried II unterliegt auch SV Lochhausen

Ferdinand Vetterl und sein Team unterlagen. © FuPa

Der Oktober war für die Kreisklassen-Fußballer des TSV Neuried II ein Monat zum Vergessen. Da bildete auch die Partie am Sonntag beim SV Lochhausen keine Ausnahme.

Neuried – Die Gäste verloren mit 0:2 und haben damit aus den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt. „Wir haben teilweise keine schlechten Spiele abgeliefert, aber leider kommt am Ende zu wenig dabei raus“, sagte TSV-Trainer Efecan Ölmez. Bei Lochhausen zeigt der Trend hingegen nach oben, für die Gastgeber war es bereits der dritte Sieg in Folge. Die Gäste ließen trotz schwieriger Platzverhältnisse gut den Ball laufen. „In der Abwehr und im Mittelfeld sah es wirklich gut aus“, sagte Ölmez. Aber je näher die Spieler an das gegnerische Tor kamen, umso schwächer wurde ihr Zusammenspiel. „Im letzten Drittel haben wir leider keine Lösungen gefunden. Wir hatten zwar ein, zwei Chancen, aber das war deutlich zu wenig“, räumte Trainer Ölmez ein, der den Hausherren eine starke Leistung attestierte.

Als es mit zunehmender Spieldauer immer noch 0:0 stand, wollten die Gäste den Sieg erzwingen und spielten noch offensiver. Doch nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurden sie ausgekontert und Dani Rimon Jado schoss Lochhausen in Führung (75.). Jakob Avadra legte kurz vor Spielende nach einem weiteren Konter noch den zweiten Treffer nach (85.). „Die Niederlage war nicht unverdient, aber ein Punkt wäre durchaus möglich gewesen“, fasste Ölmez zusammen. (te)

SV Lochhausen – TSV Neuried II 2:0 (0:0)

TSV Neuried II: Eisend; Thiessen, Vetterl (C), Gegenbauer, Maurer, Danquah, Kriebel, Nabizadeh, Gasbarro, Mahmud, Wukowigg;

Tore: 1:0 Jado (75.), 2:0 Avadra (85.)