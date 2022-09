Schlusslicht-Schwäche: TSV Neuried verliert wieder gegen den Letzen

Gegen die Berger Defensive hatte der TSV Neuried seine Mühe. Mario Vrbica (im weißen Trikot) gelang zwar der zwischenzeitliche Ausgleich. Doch am Ende stand es 4:2 für die Gastgeber. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Es bleibt dabei: Der TSV Neuried kann in dieser Saison nicht gegen das aktuelle Schlusslicht der Bezirksliga Süd punkten.

Neuried – Bereits gegen den SV Raisting und den TSV Großhadern hatte das Team der beiden Trainer Josip Hrgovic und Daniel Dörfler verloren. Am Samstag gingen die Neurieder auch beim zuvor siebenmal in Serie sieglosen MTV Berg als Verlierer vom Platz. Die Gäste konnten zwar zweimal einen Rückstand ausgleichen, verloren aber am Ende mit 2:4 (0:1).

„Wir sind weiterhin in einem Reifeprozess, da geht es eben Auf und Ab“, kommentierte Hrgovic nüchtern. Für die Niederlage machte er zum einen fehlende Coolness verantwortlich: „Wir haben uns zu sehr auf ihr Geplänkel eingelassen und unser eigenes Spiel vergessen.“ Zum anderen die angespannte Personalsituation. „Es soll keine Ausrede sein, aber es ist eben nicht leicht, wenn so viele Leistungsträger fehlen“, so der TSV-Coach.

Kapitän Konstantin Kühnle kehrte ins Tor zurück, im Vergleich zum 6:2-Sieg gegen den SC Unterpaffenhofen in der Vorwoche fehlten jedoch Außenverteidiger Florian Hessenberger (Bänderriss) und Sechser Nicolas Legrand (krank), Lasse Wippert saß nach Mandelentzündung nur auf der Bank. Nach gut einer halben Stunde kam mit Alpay Uslu (Schulterverletzung) ein weiterer Ausfall hinzu.

Zuvor hätte Uslu die Gäste in Führung bringen können, scheiterte nach Doppelpass mit Thomas Maier jedoch an MTV-Keeper Florian Lerch (20.). In der Folge kamen auch die aus einer kompakten Defensive agierenden Gastgeber besser ins Spiel und gingen kurz vor der Pause nach Mithilfe der Neurieder in Führung. Zunächst leisteten sich die Gäste einen Fehlpass im Aufbauspiel, dann versuchte Benedikt Nowack, die Situation zu retten und grätschte an der Strafraumgrenze MTV-Angreifer Anes Besic um. „Die Jungs haben gesagt, es war außerhalb des Sechzehners“, haderte Hrgovic. Strafstoß gab es trotzdem, und den verwandelte Niklas Betz.

Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her: Nach einem Nowack-Abschluss staubte Mario Vrbica zum 1:1 ab (53.), keine zehn Minuten später gingen die Gastgeber aber wieder in Führung. Nachdem Kühnle einen Freistoß hatte abklatschen lassen, stand Luca Bücker sträflich frei und traf ohne Mühe ins leere Tor (62.). Doch erneut kamen die Gäste zurück: Maximilian Le Dren traf gut zehn Minuten vor dem Abpfiff per Kopf zum 2:2-Ausgleich.

Anschließend spielte Neuried auf Sieg – und fing sich zwei vermeidbare Gegentore. „Wir waren drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, aber legen uns die Dinger dann selbst rein“, schimpfte Hrgovic. Den ersten Ballverlust im Spielaufbau konnte die TSV-Hintermannschaft noch ausbügeln, doch beim zweiten Ballgewinn schaltete der MTV schnell um und bediente Joker Marcel Höhne, der allein vor dem Tor zum 3:2 verwandelte (87.). In der Nachspielzeit kassierten die Gäste nach einem langen Ball auch noch den vierten Gegentreffer, durch einen Heber aus gut 25 Metern von Joker Alexander Simm. Der MTV Berg entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner. Vier der letzten fünf Begegnungen verlor der TSV, in Berg gewannen die Grün-Weißen zuletzt 2015.

MTV Berg – TSV Neuried 4:2 (1:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); Topic, Sirovec (64. Meisenberger), Le Dren, Greger, Nowack, Pösl (46. Nabizadeh), Legrand, Vrbica, Uslu (28. Wippert), Maier;

Tore: 1:0 Betz (45.+3/FE), 1:1 Vrbica (53.), 2:1 Bücker (62.), 2:2 Le Dren (82.), 3:2 Höhne (87.), 4:2 Simm (90.+2)