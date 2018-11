Nach 1:6-Niederlage: Für die DJK Würmtal wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner

SV Planegg-Krailling setzt sich in das Tabellenmittelfeld ab

Es war ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, denn ein Sieg war für beide Teams lebenswichtig. Dass das Derby zwischen DJK Würmtal und SV Planegg-Krailling II mit 1:6 so deutlich ausfiel, war nicht zu erwarten gewesen.

Der SV Planegg-Krailling II setzte sich dank des Sieges auf sieben Punkte von der roten Zone ab und stellte den Anschluss zum Tabellenmittelfeld her. Euphorisiert können Sympathisanten den Blick sogar nach oben richten: Zum Aufstiegsrelegationsplatz fehlen ebenfalls nur sieben Zähler. Für die DJK Würmtal wird die Lage indessen immer brisanter. Nach zehn Spielen Tabellenletzter mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer – das ist zu wenig für einen Absteiger. Dennoch rechnet Coach Mario Germek bislang nicht mit seinem vorzeitigen Abschied. Klar ist jedoch, wenn sich die Würmtaler nicht spätestens in der Winterpause personell verstärken, ist der Durchmarsch in die A-Klasse wohl nicht mehr zu verhindern. Der bisherige Kader scheint schlicht und ergreifend kein Kreisklassepotenzial zu haben.