Potenzial des TSV Gräfelfing schwer einzuschätzen: „Wir wollen nicht mit Gewalt wieder hoch“

Eine der neuen Verstärkungen: Abdul Tchagouni (r.) heuerte in der Sommerpause im Wolfsbau an. © Dagmar Rutt

Nach dem Abstieg hat Thomas Ochsenkühn das Zepter beim TSV Gräfelfing übernommen. Die Kreisliga-Rückkehr will der neue Coach nicht als Ziel aussetzen.

Gräfelfing – Nach vielen Jahren in der Bezirks- und Kreisliga sind die Fußballer des TSV Gräfelfing in der vergangenen Saison in die Kreisklasse abgestiegen. Seitdem hat sich einiges getan. Zahlreiche Spieler und Coach Sascha Polecki haben den Verein verlassen, wobei der Abschied des Trainers bereits unabhängig vom Saisonausgang festgestanden hatte. In gut zwei Wochen startet Thomas Ochsenkühn, der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft, mit einem zu großen Teilen neu formierten Team in die Kreisklasse-Saison. Wie stark die Mannschaft ist, ist aktuell schwer einzuschätzen.

Sieben Spieler (Torwart Luca Titze, Joshua Daniell, Philipp Vogel, Felix Kilic, Fynn Häckel, Daniel Ochsenkühn und Kevin Nguyen) wechselten gemeinsam mit Ochsenkühn aus der zweiten in die erste Mannschaft, Vogel übernahm das Kapitänsamt. Mit Carlos Mensah vom SC Unterpfaffenhofen-Germering, Abdul Tchagouni (zuletzt Fußballpause), den Rückkehrern Daniel Sapia (SV Planegg-Krailling II) und Maximilian Betz (TSV Großhadern) sowie den zugezogenen James Whittaker (SV Aschau) und Christopher Konrad (SC Regensburg) sind außerdem sechs externe Neuzugänge für die Erste eingeplant.

TSV Gräfelfing: Thomas Ochsenkühn zieht gemischtes Zwischenfazit der Vorbereitung

Über die neuen Spieler, die unter anderem über ein offenes Probetraining im Sommer auf den TSV aufmerksam wurden, ist der Trainer froh: „Sie sind nicht nur Ergänzungen, sondern echte Verstärkungen.“ Im ersten Vorbereitungsspiel, als nahezu der komplette Kader anwesend war, zeigte sich Ochsenkühn positiv überrascht, wie gut sich das bunt durchgewürfelte Team spielerisch bereits präsentierte. Auch der zweite Test verlief positiv, anschließend setzte es jedoch mehrere Niederlagen, zuletzt im Toto-Pokal bei der SpVgg Thalkirchen.

Daher zieht Ochsenkühn ein eher gemischtes Zwischenfazit der Vorbereitung. „Nur zwei Testspielsiege sind nicht so toll, aber wir haben in den Spielen auch sehr viel durchgewechselt und hatten mit Urlaubern und Verletzten zu kämpfen“, sagt der TSV-Coach. So plagten etwa Mensah muskuläre Probleme, Leo Schmeisser zog sich sogar einen Muskelbündelriss zu.

„Natürlich wäre es wünschenswert, aber wir wollen nicht mit Gewalt wieder hoch.“

Insgesamt ist Ochsenkühn überzeugt, dass sein Team dazu in der Lage ist, in der Kreisklasse eine gute Rolle zu spielen. „Ein guter Mittelfeldplatz ist auf jeden Fall drin“, sagt er. Der direkte Wiederaufstieg sei dagegen nicht das vorgegebene Ziel. „Natürlich wäre es wünschenswert, aber wir wollen nicht mit Gewalt wieder hoch“, betont der Gräfelfinger Übungsleiter. Es gehe stattdessen darum, mittelfristig zu denken und auch junge Spieler einzubauen.

Acht noch für die A-Jugend spielberechtigte Kicker trainierten in der Vorbereitung bereits phasenweise mit dem Team und zeigten sich auch in Testspielen. „Es soll aber auch nicht zu schnell gehen, sie werden voraussichtlich erst einmal in der Zweiten eingesetzt“, sagt der Trainer. Die Integration der Jugendlichen funktioniere jedoch bereits sehr gut. „Sie bleiben schon nach dem Training am Donnerstag sitzen.“

Fünf Spiele - Mammutprogramm zum Auftakt für den TSV Gräfelfing

Da die Gräfelfinger das erste Spiel gegen den TSV Neuried II selbst verlegen wollten und beim zweiten dem Wunsch des von Ochsenkühn als Aufstiegsfavorit genannten FC Croatia München nachkamen, erfolgt der Saisonstart erst am 2. September mit einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München IV. Bis dahin ist kein Testspiel mehr geplant, aber an diesem Wochenende ein Trainingslager auf dem Vereinsgelände. Ochsenkühn hofft, ab der letzten Augustwoche auf seinen kompletten Kader zurückgreifen zu können.

Der Ligastart hat es dann gleich in sich: Zwischen dem 2. und dem 16. September bestreiten die Gräfelfinger aufgrund der vorherigen Spielverlegungen fünf Partien. Danach sollte schon etwas klarer sein, wohin die Reise in dieser Saison geht. (TOBIAS EMPL)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Gräfelfing – FC Stern München 6:1, FC Puchheim – TSV Gräfelfing 2:3, TSV Milbertshofen – TSV Gräfelfing 5:1, TSV Alling – TSV Gräfelfing 4:1, SV Türkspor Allach – TSV Gräfelfing 3:5 (Toto-Pokal), TSV Gräfelfing – ESV München-Ost 1:5, SpVgg Thalkirchen – TSV Gräfelfing 2:0 (Toto-Pokal)

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing – TSV 1860 München IV (Samstag, 2. September, 16.30 Uhr)