Nach Auftaktsieg gegen Bad Heilbrunn – Neuried will gegen Aufsteiger Habach nachlegen

Energischer im Zweikampf als beim Saisonauftakt in Bad Heilbrunn soll Neurieds Defensive um Maximilian Le Dren (M.) sein. Das fordert TSV-Trainer Daniel Dörfler vor den Spielen gegen Teams aus dem erweiterten Oberland. Foto: Staar © Staar

Nach dem 4:1-Auftaktsieg in Bad Heilbrunn will der TSV Neuried im ersten Heimspiel der Saison gegen Aufsteiger ASV Habach nachlegen.

Neuried – Die Bezirksliga Süd lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Zum einen sind da die Mannschaften aus München und Umgebung, zu denen auch der TSV Neuried zählt, zum anderen die Städte und Dörfer südlich der Landeshauptstadt. Schon in der vergangenen Spielzeit kamen sieben der 16 Mannschaften vom Land. In der neuen Saison fällt zwar Meister 1. FC Garmisch-Partenkirchen weg, dafür kamen mit dem ASV Habach und der FT Jahn Landsberg gleich zwei weitere Aufsteiger aus dem Süden hinzu.

Im August bekommt es Neuried ausschließlich mit Teams aus dem erweiterten Oberland zu tun: Nach dem erfolgreichen Start mit einem 4:1-Sieg beim SV Bad Heilbrunn vor gut einer Woche empfängt die Elf von Trainer Daniel Dörfler an diesem Samstag Habach (14 Uhr, Am Sportpark). Es folgt am Dienstagabend (19.30 Uhr) das Auswärtsspiel in Landsberg am Lech, anschließend stehen die Duelle mit dem BCF Wolfratshausen (H), dem SV Raisting (A) und dem 1. FC Penzberg (H) an.

Es werden intensive, fordernde Wochen. „Ich behaupte, die Mannschaften vom Land sind körperlich präsenter, haben insgesamt eine größere Robustheit“, sagt Dörfler. In der Vergangenheit taten sich die Neurieder gegen solche Gegner häufig schwer. Mitunter klagten sie auch über Teams, die auf eine etwas härtere Gangart setzten und auch gerne mal mit langen Bällen operierten. Dörfler sieht das nicht so, er betont: „Ich mag diese Spielweise.“

Dennoch weiß er, dass seine Mannschaft nicht immer die nötige Aggressivität auf den Platz bringt, um in solchen Partien dagegenzuhalten. Auch beim Videostudium der Partie in Bad Heilbrunn sah er trotz des Sieges noch Verbesserungspotenzial: „Teilweise sind unsere Gegner in Unterzahl und kommen trotzdem zum Torabschluss. Da müssen wir doppeln und im Zweikampf energischer sein“, fordert er. Am Samstag erwartet er ein schweres Spiel gegen einen euphorischen Aufsteiger, der mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Wacker München perfekt in die Saison gestartet ist. „Die sind total im Flow“, warnt Dörfler.

Im Vergleich zum ersten Saisonspiel müssen die Grün-Weißen zwei Ausfälle verkraften. Paul Greger hat sich in den Urlaub verabschiedet, Michael Wagner zog sich in Bad Heilbrunn kurz vor Abpfiff einen Innenbandriss im Knie zu und wird wohl für den Rest der Hinrunde ausfallen. „Er war immer im Training und hat sich voll reingehauen. Für ihn tut es mir unglaublich leid“, sagt Dörfler über die Verletzung des Neuzugangs vom TSV Gräfelfing. (te)