Nach 0:6-Debakel gegen Garmisch-Partenkirchen - Nowack führt Neuried zum Kantersieg gegen SCUG

Benedikt Nowack machte gegen Unterpfaffenhofen ein Klasse-Spiel. Foto: Fupa © Fupa

Der TSV Neuried konnte sich am Freitagabend für die Niederlage gegen Garmisch-Partenkirchen revanchieren. Gegen Unterpfaffenhofen holte der TSV einen Kantersieg.

Neuried – So schnell kann es gehen. Nach dem 0:6-Debakel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der vierten Pleite in Folge, war die Stimmung beim TSV Neuried auf dem Tiefpunkt. Doch auf die krachende Niederlage folgte ein rauschender Sieg: Beim 6:2-Erfolg am Freitagabend gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering schossen sich die Neurieder Bezirksliga-Fußballer den Frust von der Seele und kletterten in der Tabelle von Platz elf auf Rang sieben. „Das war endlich wieder der Fußball, den ich von den Spielern sehen will“, lobte TSV-Coach Josip Hrgovic.

Ein Sonderlob verdiente sich der 19-jährige Benedikt Nowack. „Seine Leistung war eine Eins mit Stern“, sagte Hrgovic über seinen Antreiber im Mittelfeld. „Er war mit und gegen den Ball präsent und hat die Mannschaft geführt. Wahnsinn, was er in seinem Alter abliefert“, so der Neurieder Übungsleiter. Seinen starken Auftritt krönte Nowack mit dem wichtigen Treffer zum 3:2 in der 58. Minute. Kurz zuvor war den Gästen der Ausgleich gelungen, doch mit seinem Tor brachte der 19-Jährige den TSV zurück auf die Siegerstraße.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der auch für die U19 verantwortliche Hrgovic erfolgreich mit Nowack zusammengearbeitet. Schon in der Neurieder A-Jugend war Nowack Kapitän, auch im Herrenbereich hat er bisher keine Anpassungsprobleme. In allen neun Bezirksligaspielen stand er über die volle Distanz auf dem Platz. (te)