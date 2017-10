Nach herber Klatsche: Steinweg fordert Demut

Garmisch eine Nummer zu groß

Bezirksligist SV Planegg-Krailling hat einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Von Tabellenführer 1.?FC Garmisch-Partenkirchen bekam das Team beim 0:6 deutlich seine Grenzen aufgezeigt.

Andreas Steinweg, Trainer des SV Planegg-Krailling, konnte dem Gastspiel beim 1.?FC Garmisch-Partenkirchen durchaus etwas Positives abgewinnen. Jedoch war dies nach der 0:6-Pleite gegen den Tabellenführer nicht sportlicher Natur. „Die Jungs sehen jetzt, dass es noch viel zu tun gibt“, erklärte der Coach. Seine Spieler seien nun hoffentlich etwas geerdet.

Beim Ligaprimus gab es für die Planegger jedenfalls nichts zu holen. Die Ausgangslage hatte sich für Steinweg und seine Elf bereits schwerer gestaltet, als erwartet. Tobias Halfmann, Assur Busl und Metin Pepe sagten kurzfristig krankheits- und verletzungsbedingt ab. Dennoch gelang Steinwegs Team der Start gegen den Favoriten recht gut. Andreas Petermeier mit einem Freistoß und Jorame Zitotooembo hatten erste Möglichkeiten für die Planegger. Dann jedoch lief die Angriffsmaschine der Hausherren zu voller Stärke auf. „Nach dem 0:1 ging es bergab“, meinte Steinweg. „Wir standen viel zu weit weg und haben unsererseits die Räume im Mittelfeld nicht genutzt.“ Garmisch machte indes genau das Richtige: Der Spitzenreiter wartete auf Fehler der Gäste und erspielte sich so zahlreiche Torchancen. Mit den zwei Treffern von Srdan Ivkovic war der SVP zur Pause äußerst gut bedient.

Auch im zweiten Durchgang gaben die Gastgeber in der Offensive Vollgas. Ein schneller Doppelschlag von Loshi Valmir (52.) und Ivkovic (53.) nahm den Blau-Schwarzen das letzte Fünkchen Hoffnung. „Dann läuft natürlich gar nichts mehr zusammen“, sagte Steinweg. Ivkovic mit seinem vierten Treffer (63.) und Maximilian Berwein (68.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Etliche weitere Möglichkeiten ließen die Hausherren liegen.

„Wir müssen jetzt Demut zeigen und neu anfangen“, erklärte Steinweg nach Abpfiff. Der Trainer appellierte an seine Spieler, an das anzuknüpfen, „was uns am Anfang stark gemacht hat“. Gelegenheit hierfür bietet sich kommendes Wochenende im Heimspiel gegen den FC Phönix.

