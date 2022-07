Nach Kreisklassen-Aufstieg - Gräfelfing-Reserve erwarten anspruchsvolle Aufgaben

Nur 22 Gegentore kassierte der TSV Gräfelfing (l. Erol Özyurt, 3.v.l. Daniel Ochsenhühn) in der vergangenen Aufstiegssaison. Im Sturm allerdings hakt es bei den kleinen Wölfen, einen Torjäger suchte der Verein vergeblich. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Nach dem bitteren Abstieg in die A-Klasse 2021 ist der TSV Gräfelfing II zurück in der Kreisklasse. Das Ziel der Wölfe ist ganz klar der Klassenerhalt.

Gräfelfing – Der Unmut war groß an der Hubert-Reißner-Straße, als die zweite Herrenmannschaft des TSV Gräfelfing im Sommer 2021 aufgrund des umstrittenen „Corona-Paragrafen“ den Abstieg in die A-Klasse antreten musste. Doch nur ein Jahr später haben die Gräfelfinger den Betriebsunfall korrigiert. Das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn spielte eine starke Saison, ließ sich auch von einem kleinen Durchhänger nicht aus dem Konzept bringen und feierte nach einem starken Endspurt als Zweiter der A-Klasse 3 den verdienten Aufstieg.

Nun sind die kleinen Wölfe wieder zurück in der Kreisklasse – und die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen, dass die Mannschaft sich stärker präsentieren wird als in der Abstiegssaison 2019/21. Schließlich konnte sich das Team in der vergangenen Spielzeit festigen und einspielen, und an Selbstvertrauen dürfte es nach einer Saison mit nur drei Niederlagen auch nicht mangeln.

Bis auf Angreifer Felix Kilic, der wegen Rückenbeschwerden erst einmal eine Fußballpause einlegt, sind alle Spieler der Aufstiegsmannschaft an Bord geblieben. Auch das erfolgreiche Trainerteam mit Ochsenkühn und Co-Trainer Chris Scheippl ist weiterhin dabei. Lange verhandelt werden musste nicht, ohnehin gingen alle im Verein davon aus, dass beide ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen würden.

Allerdings warten in der anstehenden Spielzeit deutlich anspruchsvollere Gegner auf die Gräfelfinger als zuletzt. Musste man in der A-Klasse bis auf drei Gegner ausschließlich gegen andere zweite oder gar dritte Mannschaften antreten, trifft man nun großteils auf erste Mannschaften anderer Vereine – etwa den ESV München, Anadolu Bayern oder die SpVgg Thalkirchen-Freimann. Hinzu kommen die Derbys gegen die Zweitvertretungen vom TSV Neuried und SV Planegg-Krailling und mit dem TSV 1860 München IV auch noch ein stark einzuschätzender Aufsteiger, der im Kalenderjahr 2022 all seine Pflichtspiele gewonnen hat. „Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Aber es wird in dieser starken Liga verdammt schwer“, sagt Ochsenkühn.

Das Prunkstück in der Aufstiegssaison war die Defensive um Kapitän Marcel Konarski, die in 20 Spielen nur 22 Gegentore kassierte. Offensiv war die Leistung bisher ordentlich, aber noch ausbaufähig, ein echter Torjäger wurde vergeblich gesucht. Vielleicht findet sich der ja unter den zahlreichen aufgerückten A-Jugendlichen. Gleich acht von ihnen darf Ochsenkühn in seinem Kader begrüßen: Sami Kapser, Yildrit Molaku, Florian Schlüter, Thomas Schöberl, Leo Schmeisser, Jakob Lerch, Paul Geißler und Luca Tietze – Letzterer ist allerdings Torhüter und dürfte daher eher nicht fürs Toreschießen zuständig sein. Stolze 34 Namen hat der TSV-Coach inzwischen auf seiner Kaderliste stehen.

In den kommenden Wochen bis zum voraussichtlichen Punktspielstart am 21. August muss sich allerdings erst einmal zeigen, wie viele von ihnen auch wirklich regelmäßig zu Training und Spielen erscheinen. „Wir müssen uns als Mannschaft wieder neu zusammenfinden“, kündigt Ochsenkühn an. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Geiselbullach II - TSV Gräfelfing II 2:1, FC Puchheim - TSV Gräfelfing II 2:0, SF Breitbrunn - TSV Gräfelfing II (Donnerstag, 21. Juli, 19.30 Uhr), SV Ohlstadt II - TSV Gräfelfing II (Samstag, 23. Juli, 18 Uhr), SpVgg Wildenroth - TSV Gräfelfing II (Sonntag, 31. Juli, 17 Uhr), TSV Markt Indersdorf - TSV Gräfelfing II (Sonntag, 7. August, 14 Uhr)

Erstes Punktspiel: 20./21. August, Gegner noch offen