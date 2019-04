Nach Pleite gegen MTV München: TSV Neuried IIschreibt direktenKlassenerhalt ab

Hrgovic-Elf verliert bereits zum fünften Mal in Folge

von Tobias Empl schließen

Für den TSV Neuried II um Trainer Josip Hrgovic rückt der direkte Ligaverbleib in scheinbar unerreichbare Ferne. Die Pleite gegen den MTV München war bereits die fünfte in Serie.

Der Abwärtstrend des TSV Neuried II hält an. Der Tabellenletzte der Kreisliga 2 verlor am Samstag beim MTV München zum fünften Mal in Serie. Während die Münchner mit dem 1:0-Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib machten, werden die Abstiegssorgen in Neuried immer größer. „Es wäre naiv, wenn wir noch vom direkten Klassenerhalt sprechen würden“, sagte Coach Josip Hrgovic. Er gab stattdessen das Erreichen eines Relegationsplatzes als neues Ziel aus.

Zuvor hatte der TSV-Trainer zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. „Im ersten Durchgang war es Herren- gegen Kinderfußball“, fasste Hrgovic zusammen. Auf dem holprigen Nebenplatz waren die jungen Neurieder in den Zweikämpfen meist unterlegen. Mit der Einstellung seines Teams im zweiten Durchgang war Hrgovic deutlich zufriedener. Er sprach von einer „Riesensteigerung“, weswegen er ein Remis als gerecht erachtet hätte. Das Tor des Tages gelang jedoch dem MTV: Mittelfeldspieler Özgür Korkmaz traf mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze (61.). Als deutlich zu hart, wenn auch nicht spielentscheidend bezeichnete Hrgovic derweil die beiden Platzverweise in der Schlussphase. Zunächst sah Neurieds Christian Paul, sonst in der Altherrenmannschaft aktiv, wegen einer vermeintlichen Notbremse Rot (88.). Nur fünf Minuten später musste der zuvor gefoulte MTVler, Simon Holz, nach einem Foul an Maximilian Demmer selbst vom Platz.

TSV Neuried II – MTV 1879 München 1:0 (0:0)

TSV Neuried II: Bever; Danquah (C), Fe.Vetterl, Demmer, R.Colberg, Legrand, Steinle, Schmidkunz, Sadovic, Langer, Aykac; Paul, Brückner

Tor: 1:0 Korkmaz (61.)

Rote Karten: Paul/Neuried (88.), Holz/MTV (90.+3)