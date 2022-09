TSV Neuried: Nachholbedarf beim Zweikampfverhalten – „Stimmung passt zum tristen Wetter“

Grundtugenden sind gefragt: Trainer Josip Hrgovic erwartet von seinen Neuriedern – das Foto zeigt Benedikt Nowack (weißes Trikot) –, dass sie laufen und Zweikämpfe annehmen. © Archiv-Foto: Michael Schönwälder

Die Tendenz geht nach unten. Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen möchten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried am Sonntag in Penzberg den Negativtrend stoppen.

Neuried – Noch bleibt Josip Hrgovic gelassen. „Ich sehe die Lage relativ entspannt, auch wenn wir nicht da stehen, wo wir hin möchten“, sagt der Trainer des TSV Neuried. Nach einem Drittel der Saison steht sein Team auf Rang neun, hat aber nur einen Zähler Abstand zum ersten Abstiegs-Relegationsplatz. Dass es zuletzt nicht mehr rund lief, ist auch Personalproblemen geschuldet.

„Die Stimmung momentan passt zum tristen Wetter“, sagt Hrgovic. Jede Woche kommen neue Ausfälle hinzu. So muss Alpay Uslu mit einer Schulterverletzung (endgültige Diagnose steht noch aus) wohl länger aussetzen. Langzeitausfälle wie Jonas Einloft und Florian Hessenberger sind noch nicht wieder einsatzbereit. So ist die derzeitige sportliche Lage in der sehr ausgeglichenen Bezirksliga Süd wenig überraschend. Aus den vergangenen sechs Partien konnten die Grün-Weißen nur einen Dreier einsammeln (6:2 gegen Unterpfaffenhofen) und gingen fünfmal als Verlierer vom Platz. Am Sonntag (14.30 Uhr) sind die Neurieder beim 1. FC Penzberg zu Gast.

Das Team von Trainer Simon Ollert zählt zu den Ligafavoriten, hatte zuletzt aber mit fehlender Konstanz zu kämpfen. Furiosen Auswärtssiegen standen zwei Heimniederlagen (0:3 gegen Aubing, 0:1 gegen Murnau) gegenüber. Der FC Penzberg hat wie die Neurieder erst 13 Punkte auf das Konto geschaufelt.

Die letzten Vergleiche der beiden Teams endeten immer mit einem Penzberger Sieg. Der letzte und einzige Erfolg der Neurieder datiert vom 1. April 2017, als sie beim FCP mit 5:2 gewannen. „Für uns ist der Gegner gar nicht so wichtig. Wir müssen auf uns schauen und versuchen, unser Spiel über die gesamten 90 Minuten durchzubringen“, sagt Hrgovic. Das gelang dem TSV zuletzt beim enttäuschenden 2:4 in Berg nicht.

Auch in Sachen Zweikampfführung habe sein Team Nachholbedarf. „Bevor das Spielerische kommt, gilt es erst mal, die Grundtugenden einzubringen. Das sind Laufstärke und das Annehmen von Zweikämpfen“, fordert Hrgovic. Er muss zunächst jedoch schauen, wen er am Sonntag überhaupt aufbieten kann. Viele Akteure schwächeln aus Krankheitsgründen. Einer davon ist Angreifer Thomas Maier. „Diese Probleme haben andere Mannschaften auch. Das darf keine Ausrede sein“, sagt Hrgovic.