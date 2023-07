Nächsten Kreisklassisten geschlagen – TSV Gräfelfing setzt erfolgreiche Vorbereitung fort

Jubelstimmung nach Abpfiff: Der TSV Gräfelfing verbesserte durch den Heimsieg gegen den TSV Milbertshofen seine Chance auf den Kreisliga-Klassenerhalt. © Dagmar Rutt

Nach dem 6:1-Erfolg vor einer Woche gegen den FC Stern holte der TSV Gräfelfing auch im nächsten Test gegen Puchheim einen Sieg.

Gräfelfing – Bis jetzt ist Thomas Ochsenkühn zufrieden damit, wie sich seine Fußballer in der Vorbereitung präsentierten. Der neue Trainer der ersten Mannschaft des TSV Gräfelfing durfte mit seiner Kreisklasse-Elf auch im zweiten Testspiel gegen einen Kreisklassisten jubeln. Nach dem 6:1-Erfolg vor einer Woche gegen den FC Stern fiel das Resultat am Sonntag beim FC Puchheim mit 3:2 zwar weniger deutlich aus, dennoch sprach Ochsenkühn von einem „klasse Spiel“, bei dem auch ein höheres Endergebnis möglich gewesen wäre.

Nach 22 Minuten verwertete Johannes Münch eine Freistoßflanke von Philipp Vogel zur Führung, kurz vor dem Seitenwechsel wurde ein Distanzschuss von James Whittaker zum 2:0 abgefälscht, und kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Julian Burger nach einem Schuss aus der Drehung in Gerd-Müller-Manier auf 3:0. Die besten Chancen auf einen höheren Sieg vergab Daniel Ochsenkühn – einmal per Strafstoß und einmal per Kopf. Trotz bis dahin deutlicher Überlegenheit wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, da sich Torschütze Münch nach rund einer Stunde eine unnötige Gelb-Rote Karte einhandelte. In Unterzahl verursachte Simon Czychon auch noch einen Strafstoß, den Puchheim verwandelte (68.), und sechs Minuten vor Schluss fiel der 2:3-Anschluss. Die knappe Führung brachten die Wölfe über die Zeit und sicherte sich den für das Selbstvertrauen nicht unwichtigen Erfolg. (te)