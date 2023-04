Rückstand auf Nichtabstiegsplatz wächst: Neuried III verliert trotz starker Leistung

Von: Michael Grözinger

Für Trainer Tobias Rehse war die Leistung seiner Mannschaft TSV Neuried III eine der besten dieser Saison. © Dagmar Rutt

Die Begegnung des TSV Neuried III beim FC Kosova München II hat sich gleich aus zwei Gründen die Wahl zum Spiel des Spieltags verdient.

Neuried – Einerseits, weil die Grün-Weißen aus der knappen 3:4-Niederlage gegen den Aufstiegsanwärter Motivation für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf der A-Klasse 3 ziehen können. Trainer Tobias Rehse sprach nach Abpfiff sogar davon, dass die Leistung seiner Elf eine der besten in dieser Saison gewesen sei. Mit dem Endspurt der letzten sieben Spiele vor der Brust könnte dies zu einer Initialzündung bei Neurieds Dritter führen.

Der zweite Grund, warum die Partie gegen Kosova das Würmtaler Spiel des Spieltags ist, ist aus TSV-Sicht kein erfreulicher. Zwar kann die Rehse-Elf aus ihrer guten Leistung Hoffnung schöpfen, auf dem Papier bringt die Pleite aber keinen Punkt ein, und die Mannschaft bleibt mit nur acht Zählern auf einem Abstiegsplatz stehen.

Doppelt bitter: Parallel feierten die Sportfreunde Pasing, Neurieds mutmaßlich einziger noch einzuholender Kontrahent, einen 2:0-Heimsieg gegen Solln. Damit wuchs der Rückstand der Grün-Weißen auf einen Nichtabstiegsplatz auf massiv erscheinende acht Punkte an und damit so viele, wie der TSV in bislang 15 Saisonspielen überhaupt erst holen konnte. Dass es auch kein direktes Duell mehr zwischen Neuried und den Sportfreunden gibt, erschwert die Mammutaufgabe Klassenerhalt für die Würmtaler zusätzlich. mg