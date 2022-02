Neuried III bleibt sich treu: Ergebnisse wie beim Eishockey - und verursachte Elfmeter

Das erste von acht Toren schoss am Sonntag Neurieds Lorenz Szimhardt (l.).

A-Klassist feiert auch 2022 Torfestivals

Von Tobias Empl schließen

Der TSV Neuried III liefert auch gegen den ein Torfestival. Trainer Tobias Rehse feierte sein Comeback nach langer Verletzung.

Neuried – Die dritte Mannschaft des TSV Neuried bleibt auch im Jahr 2022 ein Garant für eishockeyähnliche Torfestivals und Strafstöße. Am Sonntag setzten sich die Fußballer von Trainer Tobias Rehse, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback als Spieler gab, im Testspiel gegen B-Klassist TSV Alling II mit 5:3 durch. In den ersten 30 Minuten traten die Gastgeber sehr überzeugend auf und gingen durch Treffer von Lorenz Szimhardt, Leon Zipfel und Johannes Könze 3:0 in Führung.

Doch ein unnötig verursachter Foulelfmeter sowie ein fein herausgespielter Allinger Angriff führten noch im ersten Durchgang zu zwei Gegentoren. Ähnlich verliefen die zweiten 45 Minuten: Könze und Julian Roos legten zwei Treffer für Neuried nach, die Gäste verkürzten nach einem weiteren unnötigen Strafstoß zum 5:3-Endstand. (te)