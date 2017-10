Neuried drohen mehrere Ausfälle im Kellerduell

Kampf gegen die rote Laterne

Der TSV Neuried steht vor dem nächsten direkten Duell im Abstiegskampf. Am Samstag treten die Würmtaler beim Tabellenletzten, dem TV Aiglsbach, an. Beim Blick auf die Personalsituation wird Trainer Davide Taurino etwas bange.

Trainer Davide Taurino würde nicht so weit gehen, das Landesliga-Duell seines TSV Neuried beim TV Aiglsbach (Samstag, 14?Uhr, Leonhardistraße) als bislang wichtigstes Spiel der Saison zu bezeichnen. Auch wenn der Gegner derzeit die rote Laterne trägt und die Neurieder bei einer Niederlage in der Tabelle ganz tief hinten hineinrutschen würden – im schlimmsten Fall auf den letzten Platz. „Es ist auch nicht wichtiger als die Spiele gegen unsere anderen Nachbarn im Tabellenkeller“, sagt der Coach. „Wir müssen einfach zusehen, dass wir in den nächsten Wochen so viele Punkte wie möglich holen.“ Die Liga sei doch relativ ausgeglichen, das sehe man nicht zuletzt an der jüngsten Niederlage des Spitzenreiters SV Türkgücü-Ataspor beim vormaligen Tabellenvierzehnten TuS Pfarrkirchen.

Mit einem Sieg könnten sich die Neurieder, die derzeit auf dem letzten Relegationsplatz stehen, ein wenig Luft zur direkten Abstiegszone verschaffen. Dies soll unter anderem durch eine bessere Chancenverwertung passieren. „In den letzten Wochen hatten wir fast in jedem Spiel viele Gelegenheiten, die wir nicht genutzt haben. Deswegen lag der Fokus im Training verstärkt auf dem Torabschluss, auch mit Gegnerdruck“, verrät Taurino.

An der zweiten Baustelle des TSV kann der Übungsleiter jedoch nur schwer arbeiten. Bereits neun Strafstöße kassierten die Kicker von der Parkstraße in den bisherigen 13?Spielen. „Das ist unfassbar“, so Taurino, der mindestens sechs der Elfmeter als berechtigt ansieht. „Das zu verhindern, kann man genauso schwer trainieren wie die Ausführung eines Strafstoßes.“ Zwar predigt der Coach seinen Kickern immer wieder Zurückhaltung im eigenen Sechzehner, nimmt jedoch auch die Spieler in die Pflicht. „Sie sollen sich in den entsprechenden Situationen gegenseitig lautstark daran erinnern“, sagt Taurino. Von der Aiglsbacher Kulisse dürfen sich die Neurieder dabei nicht nervös machen lassen. „Ich weiß, dass bei ihren Heimspielen immer viele Zuschauer sind. Da wird schon viel Stimmung sein“, so der TSV-Coach über den Mitaufsteiger.

Der Übungsleiter fährt mit einem stark dezimierten Team nach Niederbayern. Manuel Gleich ist krank, Florian Kröss und Fabian Kaltenecker fehlen berufsbedingt, Josip Kusan ist privat verhindert. Auch Carl Weser ist körperlich angeschlagen. „Wir schauen, dass wir ihn noch fit bekommen“, meint Taurino, der darüber hinaus weiter auf die Langzeitverletzten Maximilian Demmer, Valentin de la Motte und Marlon Feike verzichten muss. Während die zentralen Mittelfeldspieler Demmer und de la Motte erst in der Rückrunde wieder eingreifen können, sieht es bei Angreifer Feike langsam besser aus. „Wir hoffen, dass er in zwei bis drei Wochen ins Training einsteigen kann“, erklärt sein Trainer. Dann könnte er bis Ende November zumindest noch ein paar Ligaspiele absolvieren.

