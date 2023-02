Premiere: TSV Neuried feiert im dritten Test gegen Pasing den ersten Erfolg

Der erste Sieg in der Wintervorbereitung für Bezirksligist TSV Neuried © Lackovic/Imago

In seinem dritten Testspiel der Wintervorbereitung hat Fußball-Bezirksligist TSV Neuried trotz anfänglichen Schwierigkeiten den ersten Sieg gefeiert

Neuried – Die Grün-Weißen setzten sich am Dienstagabend gegen die TSG Pasing mit 3:0 durch. Auch wenn Ergebnisse in der Vorbereitung nur eine untergeordnete Rolle spielen, tat das Resultat den Neuriedern gut. „Es war auch mental wichtig, mal wieder ein Spiel zu gewinnen“, sagte TSV-Trainer Daniel Dörfler.

Er freute sich zudem über eine gute „Taktik-Einheit“ gegen den Münchner Kreisligisten, bei dem seine beiden Cousins Dennis und Alexander Dörfler in der Anfangsformation standen.

Im ersten Durchgang hatte der Bezirksligist aus dem Würmtal noch einige Schwierigkeiten. „Wir haben versucht, die taktischen Vorgaben umzusetzen, aber uns hat etwas die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte der TSV-Coach. Er bemängelte: „Bei etwa zehn guten Situationen sind wir nur zweimal zum Abschluss gekommen.“

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber im dichten Neurieder Nebel dann aber öfter in gefährliche Positionen um den gegnerischen Sechzehner und agierten auch im Abschluss effektiver. Nach 67 Minuten setzte Nikola Matovic mit einem Steilpass Thomas Maier in Szene, und dessen Zuspiel von der Grundlinie in den Rückraum verwertete Roman Pösl sicher.

Nur vier Minuten später erhöhte Maier mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0, kurz darauf legte Maximilian Schwahn nach Maier-Zuspiel den dritten Treffer nach (73.). Einziger Wermutstropfen für den TSV Neuried: Flügelspieler Lasse Wippert musste nach einem Pressschlag zur Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden. te