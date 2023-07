„Teilweise wirkt es noch etwas unglücklich“ - TSV Neuried spielt durchwachsene Vorbereitung

Noch nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung sind Chefcoach Daniel Dörfler (l.) und Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle. „Der letzte Zug fehlt“, sagt Dörfler eine Woche vor dem Saisonstart. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach zwei Spielzeiten, in denen der TSV Neuried gegen den Abstieg kämpfen musste, hofft der Bezirksligist diesmal auf eine zitterfreie Saison.

Neuried – Die unteren Tabellenregionen seien nicht der Anspruch des Vereins, ließ Abteilungsleiter Martin Trissler bereits unmittelbar nach dem Erreichen des Klassenerhalts in Folge einer starken Rückrunde verlauten. Auch mit der Verpflichtung von Oliver Beer, Ex-Profi und jahrelang Co-Trainer bei den Profis des TSV 1860 München, als neuen Sportlichen Leiter und Geschäftsführer machten die Grün-Weißen ihre Ambitionen deutlich.

Davon, nun gleich oben anzugreifen, spricht Trainer Daniel Dörfler bisher aber nicht. Er macht klar, dass er keine „wahnsinnigen Veränderungen“ erwartet. Es gehe darum, sich Schritt für Schritt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Konkrete tabellarische Saisonziele wurden nicht ausgerufen. „Das besprechen wir intern“, sagt der 35-Jährige, der in seine erste komplette Saison als alleiniger Cheftrainer in Neuried geht.

TSV Neuried hat Stammkräfte gehalten und viele Neuzugänge verpflichtet

Quantitativ scheinen die Neurieder in dieser Saison gut aufgestellt zu sein. In fast allen Vorbereitungsspielen konnten die Grün-Weißen nahezu das komplette Team inklusive Torhüter durchwechseln. Einigen Abgängen von Spielern, die alle nicht zum festen Stammpersonal zählten, stehen zahlreiche Neuzugänge gegenüber.

Verlassen haben den TSV Metehan Altay (BC Attaching/Bezirksliga Nord), Mahdi Nabizadeh (FC Türk Sport Garching/Kreisliga) und David Topic (TSV Grünwald/Landesliga). Banna Tchanile und Max Meisenberger pausieren. Prominentester Neuzugang ist Rückkehrer Marko Ralic. Er ist nach nur einer Saison bei Landesligist TSV Gilching-Argelsried wieder in Neuried, wobei vor allem berufliche Gründe eine wichtige Rolle spielten.

TSV Neuried spielt durchwachsene Vorbereitung

Ein weiterer Neuzugang, der wie Ralic im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, ist Michael Wagner von Kreisliga-Absteiger TSV Gräfelfing. Hinzu kommen die Perspektivspieler Tim Rödl (TSV Sauerlach), Luca de Caro (SC Olching), Yannis Ammar (VfR Garching U19), Daniil Ozkan und Said Hashemi (beide SV Planegg-Krailling U19) sowie zahlreiche aus der eigenen Jugend aufgerückte Spieler, etwa Torwart David Novak oder Mittelfeldspieler Simon Prangenberg. Allerdings stiegen die U19-Spieler aufgrund ihrer langen Saison erst zwei Wochen nach Vorbereitungsstart ins Training ein.

Wie hoch die Qualität des im Kern zusammengebliebenen und durch die Neuzugänge und Nachwuchsspieler ergänzten Teams ist, ist aktuell noch schwer abzusehen. Die Vorbereitung verlief bis jetzt eher durchwachsen. „Obwohl die Pause kurz war, war ich mit dem körperlichen Zustand der Mannschaft beim Trainingsstart nicht so zufrieden. Da mussten wir nacharbeiten, und deshalb ist dann anderes erst einmal liegen geblieben“, sagt Trainer Dörfler. Spielerisch sieht er das Team noch nicht dort, wo er es haben möchte. Dabei spielt auch eine Rolle, dass er den Kader erst seit Kurzem in seiner vollen Stärke zusammen hat. „Teilweise wirkt es noch etwas unglücklich, der letzte Zug fehlt.“

Ein Sieg aus vier Testspielen

Von bisher vier Testspielen gingen drei verloren. Während mit den Pleiten gegen den Landesligisten VfB Forstinning (0:1) und den Bayernligisten TSV 1860 München II (1:6) zu rechnen war, kam die 2:6-Niederlage gegen Kreisligist SV Untermenzing durchaus überraschend. Am vergangenen Wochenende gelang gegen Kreisligist TSG Pasing (4:0) immerhin der erste Sieg. Am Sonntag (11.30 Uhr) steht die Generalprobe beim ambitionierten Kreisligisten FC Fürstenried an.

Die Saison beginnt nur vier Tage später mit einem Auswärtsspiel beim SV Bad Heilbrunn. Da Dörfler am nächsten Wochenende aus privaten Gründen fehlt und in Bad Heilbrunn obendrein ein Jugendturnier stattfindet, waren sich beide Vereine schnell einig, die Partie zu verlegen, wie der TSV-Trainer berichtet. Da der HSV jedoch alle vorgeschlagenen Termine im August ablehnte, wird die Partie nun bereits auf Donnerstagabend (20 Uhr) vorgezogen. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: VfB Forstinning – TSV Neuried 1:0, TSV Neuried – SV Untermenzing 2:6, TSV Neuried – TSV 1860 München II 1:6, TSG Pasing – TSV Neuried 0:4, FC Fürstenried – TSV Neuried (Sonntag, 23. Juli, 11.30 Uhr)

Erstes Punktspiel: SV Bad Heilbrunn – TSV Neuried (Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr)