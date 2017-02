Neuried gelingt Revanche dank "Ruhe und Cleverness"

Forsch nach vorne: Kevin Negret (am Ball) traf nach der Pause zweimal.

Futsaler schlaggen Passau

TSV Neuried – Revanche geglückt: Die Bayernliga-Futsaler des TSV Neuried haben den Tabellenletzten 1. FC Passau 8:2 geschlagen. Das Hinspiel Ende November hatten sie 6:9 verloren.

„Dass wir in den letzten drei Spielen mit fast identischer Aufstellung gespielt haben, wirkt sich auf unsere Automatismen aus“, sagt Trainer Mathieu Jerzewski, dem vor allem die „Ruhe und Cleverness“ gefielen, die seine Spieler an den Tag legten.

Die Neurieder waren von Beginn an bestrebt, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Sie ließen den Ball geschickt laufen. Der Gastgeber wusste sich in den ersten Minuten mit disziplinierter Raumdeckung zu helfen. Die wenigen Torschüsse, die der TSV durch schnelle Angriffszüge erarbeitete, wurden vom gegnerischen Keeper gehalten oder verfehlten das Ziel knapp. In der sechsten Minute erzielte Marcel Nirschl den Führungstreffer, der aus einem Freistoß vor dem Passauer Strafraum resultierte.

Das Tor wirkte sich befreiend aus. Als Nico Rosenthal kurz darauf eine Lücke im Passauer Zentrum fand, tankte er sich durch und schob zum 2:1 ein. Jerzewski nahm eine Auszeit, um Konzentration und diszipliniertes Verteidigen zu fordern. Seine Spieler machten ihm die Freude. Florian Lingner sorgte mit einem Doppelpack in der zehnten und elften Minute früh für klare Verhältnisse. Dann spulten die Neurieder bis zum Halbzeitpfiff routiniert ihr Pensum ab. Sven Hausmann erhöhte in der 21. Minute auf 5:0, Passau antwortete mit seinem ersten Treffer, doch Kevin Negret stellte den alten Abstand wieder her.

Ein kampfbetontes Spiel entwickelte sich, in dem beide Teams nicht mit Fouls sparten. Die Passauer wurden mutiger und verkürzten auf 2:6. Unbeeindruckt davon spielten die Neurieder offensiv frech weiter und trafen durch Negret und Carl Weser zum 8:2-Endstand.

Text: mm

Quelle: fussball-vorort.de