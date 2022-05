Neuried: Zwei richtungsweisende Heimspiele für den TSV - Unterpfaffenhofen und Raisting zu Gast

Teilen

Der TSV Neuried darf den Spaß am Fußball nicht vergessen, fordert Trainer Daniel Dörfler. A-Foto: Dagmar Rutt © DAGMAR RUTT

Der TSV Neuried spielt binnen zwei Tage zwei wichtige Spiele im Abstiegskampf. Am Donnerstag gastiert der SC Unterpfaffenhofen-Germering - am Samstag der SV Raisting.

Neuried – In der Fußball-Bundesliga galt in den vergangenen Jahren eine eiserne Regel: An den abschließenden beiden Spieltagen finden alle Spiele gleichzeitig statt. Während diese Gewohnheit bei den Profis inzwischen aufgrund von kommerziellen Interessen lediglich auf den abschließenden Spieltag reduziert wurde, hat sie bei den Amateuren weiterhin Bestand. In der Bezirksliga etwa finden die Spieltage 27 und 28 an den kommenden beiden Samstagen jeweils um 15 Uhr statt – und daran wird auch nicht gerüttelt. Daher muss der abstiegsbedrohte TSV Neuried – wie sein heutiger Gegner – nun zwei von drei verbleibenden Saisonspielen innerhalb von weniger als 48 Stunden bestreiten: Heute Abend trifft der TSV auf den SC Unterpfaffenhofen-Germering (20 Uhr) und schon am Samstag auf den SV Raisting (15 Uhr), jeweils im heimischen Sportpark.

Eigentlich hätte das heutige Kellerduell – Neuried ist mit 31 Punkten Zehnter, Unterpfaffenhofen mit 30 auf Relegationsrang elf – bereits am Dienstag vor einer Woche stattfinden sollen, es wurde aber wegen eines Gewitters verschoben. Dass die Neurieder in dieser Woche nicht schon früher spielen, hat dagegen vereinsinterne Gründe; am Dienstag und Mittwoch war der Platz bereits mit Jugend- und Seniorenspielen belegt. Eine Verlegung der Partie gegen Raisting auf Sonntag hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) abgelehnt. Nun bleibt Neuried nichts anderes übrig, als das Beste aus der Situation zu machen – und im besten Fall innerhalb von drei Tagen zwei Siege einzufahren. „Jetzt sind eben die Wochen der Entscheidung“, sagt TSV-Trainer Daniel Dörfler, der das Team gleichberechtigt mit Josip Hrgovic betreut.

Dass es in dieser Phase um alles geht, ist allerdings auch der Konkurrenz bewusst. Die punktete am vergangenen Wochenende, als Neuried spielfrei zusehen musste, durch die Bank. Der neuntplatzierte MTV Berg (31 Punkte) trennte sich vom VfL Denklingen 0:0, der TSV Großhadern als Zwölfter (29 Punkte) fuhr einen 3:2-Sieg beim SC Pöcking-Possenhofen ein, und Unterpfaffenhofen gewann gegen den formstarken SV Neuperlach München 3:1. Trotz allem betont Dörfler: „Wir haben es immer noch in der eigenen Hand.“

Mit einem Heimsieg heute könnte Neuried den Vorsprung auf den SCUG auf vier Zähler ausbauen, dann wäre schon am Samstag der Klassenerhalt möglich. Doch damit es dazu kommt, hofft Dörfler, dass seine Spieler die Krisenstimmung aus den Köpfen bekommen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Fußball spielen, weil es uns Spaß macht“, so der TSV-Coach. Allerdings gelte es, sich das Leben nicht durch unnötige Fehler selbst schwer zu machen. Zurückgreifen können die Grün-Weißen unter anderem wegen berufsbedingter Abwesenheiten erneut nicht auf den kompletten Kader. „Wir werden wieder auffüllen müssen“, kündigt Dörfler an. (Tobias Empl)