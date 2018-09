Neuried II: Aykac und Jakob bringen Wölfe zum Heulen

Gegenfurtner konsterniert: „Wir genügen gerade den Ansprüchen nicht.“

von Christian Heinrich schließen

Es ist zum Heulen für die Wölfe. Der TSV Gräfelfing verliert auch das Derby beim TSV Neuried II mit 1:2 und muss den Lokalrivalen in der Tabelle der Kreisliga 2 an sich vorbeiziehen lassen.

Neuried/Gräfelfing – Es war wie verhext. Selbst als Philip Sterr und Konstantin Schachtner alleine vor Markus Bever aufkreuzten, waren sie nicht in der Lage, den gegnerischen Keeper zu überwinden. „Wenn man alleine auf den Torwart zuläuft, darf man den Ball schon mal reinschießen“, monierte Bernd Gegenfurtner. Sicherlich lieferte Bever im Kasten des TSV Neuried II eine überragende Vorstellung ab, aber den Grund für die 1:2-Pleite im Derby suchte der Trainer des TSV Gräfelfing zurecht bei seiner Mannschaft. „Wir genügen gerade den Ansprüchen nicht.“

Anders sah es beim Kontrahenten aus, der zwar nicht völlig glänzte, aber mit dem zweiten Sieg unter der Ägide von Josip Hrgovic den Sprung ins Mittelfeld der Kreisliga 2 schaffte. „So kann es weitergehen“, sagte der Coach über die Aufwärtstendenz seiner Elf. Erst hatten seine Kicker die dritte Mannschaft der Münchner Löwen abgefertigt, nun erledigten sie die Wölfe. „Verdient“, wie Hrgovic feststellte, aber auch seinem eigenen Torwächter geschuldet. „Er hat ein super Spiel gemacht.“ Nur ein einziges Mal musste Bever hinter sich greifen: Bereits nach vier Minuten profitierte Andreas Karg von einem Stellungsfehler der Neurieder. Die Hausherren ließen sich von diesem Treffer nicht aus der Bahn werfen und knüpften unbeirrt an ihrem passablen Start an. „Wir haben gut auf den Rückstand reagiert“, lobte der Coach sein Team. Nach einer guten halben Stunde belohnte Yusuf Aykac die Gastgeber mit dem Ausgleich. „Wir haben zu dieser Zeit den Gegner klar kontrolliert“, sagte Hrgovic, für den der Treffer nur folgerichtig war. Auch an der Führung kurz nach der Pause durch Alexander Jakob gab es nichts zu beanstanden. Wie schon beim ersten Tor hatte Kevin Negret die Füße im Spiel. Neben Bever war der Neurieder Spielmacher der entscheidende Mann auf dem Rasen.

Gräfelfing fehlte ein ähnlich umsichtiger Strippenzieher. Und so erwirtschafteten sich die Wölfe zwar noch zahlreiche glasklare Möglichkeiten, brachten aber nichts Zählbares mehr zustande. „Es spielen Leute bei uns mit, die haben in der vergangenen Saison nie komplett über 90 Minuten gespielt“, meinte Gegenfurtner. Er müsse momentan improvisieren. Die zahlreichen personellen Verluste im Sommer konnte er nie adäquat ersetzen. Auch wenn sich seine Spieler bemühen, es fehlen die entscheidenden Prozentpunkte, die den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Anders sah das bei den Neuriedern aus. „Meine Jungs waren heiß“, sagte Hrgovic. Die Motivation seiner Elf konnte an diesem Tag Berge versetzen.

von Christian Heinrich

TSV Neuried II – TSV Gräfelfing 2:1 (1:1)

TSV Neuried: Bever; Falkenhain, Fe.Vetterl, R.Colberg, Wegmann, Danquah, Schmechel, Legrand, Jakob (C), Negret, Aykac; Paul, Steinle, Bliemel

TSV Gräfelfing: Polecki; Sommer, Edelmann, Popic, A.Karg, Holztrattner (C), Schachtner, A.Schmidt, Wagner, Osmanovic, Sterr; Merkl, Crnac, S.Schmidt

Tore: 0:1 A.Karg (4.), 1:1 Aykac (32.), 2:1 Jakob (48.)