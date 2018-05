Neuried II geht sicher in die Relegation

Nach Niederlage gegen Wacker München

von Julius Roever schließen

Am vorletzten Spieltag der Münchner Kreisliga-Saison hat der TSV Neuried II seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt verspielt. Die Mannschaft von Marco Gühl verlor mit 1:2 beim FC Wacker München.

Neuried – Nach der Niederlage steht nun fest: Neuried spielt unabhängig von den Ergebnissen des kommenden Wochenendes die Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse. „Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir schenken ab und sagen, es reicht nicht, oder wir reißen uns in diesen zwei Spielen noch mal zusammen“, sagte Gühl nach Abpfiff der Begegnung.

Gegen Wacker schienen die Kicker von der Parkstraße immerhin von Beginn an entschlossen, es gar nicht erst zur Verlängerung der eigenen Spielzeit kommen zu lassen. Der TSV presste früh und gewann viele Bälle schon im Felddrittel der Hausherren. Die erste Großchance hatte aber der FC, als Salim Hussein Neurieds Keeper Valentin Grabmaier umspielte und aus spitzem Winkel abschloss. Yannick Colberg aber kratzte das Leder von der Linie (9.). Drei Minuten später fasste sich Tobias Nitzl auf der Gegenseite ein Herz und zog aus 17 Metern ab, Wackers Torhüter parierte stark. Kurz darauf wählte Kevin Negret in einer Neurieder Überzahlsituation den falschen Pass. Die Aktion versandete. Nach 28 Minuten klärte Colberg wieder auf der Linie, dann trat er kurz vor der Pause in des Gegners Strafraum in Aktion, als er eine Ecke zur TSV-Führung einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel verlor Gühls Team für einige Minuten den Faden. Ein Freistoß landete auf dem Kopf von Wackers Norbert Bzunek, der zum Ausgleich einnickte. Zehn Minuten später drehte der FC das Spiel, als Hussein auf den Sechzehner zumarschierte und den Ball ins rechte Eck drosch. Danach hatten die eingewechselten Ferdinand Vetterl und Benedikt Danquah noch zwei Gelegenheiten zum Ausgleich, doch die Defensive der Gastgeber hielt.





FC Wacker München – TSV Neuried II 2:1 (0:1)

TSV Neuried II: V.Grabmaier, Glösel, R.Colberg, S.Grabmaier (C), Y.Colberg, Eggerer, Mühlegg, Rosenthal, Krüger, Nitzl, Negret; Jakob, Fe.Vetterl, Danquah

Tore: 0:1 Y.Colberg (41.), 1:1 Bzunek (50.), 2:1 Hussein (60.)