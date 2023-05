Schöner Ausklang trotz Niederlage: Neuried II verabschiedet Trainerduo Ölmez und Kapitän Vetterl

Von: Tobias Gmach

Torchancen hatte der TSV Neuried II um Danilo Ralic (l.) gegen den FC Croatia München. Ein Treffer sollte dem Team in Schwarz aber nicht gelingen. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Der TSV Neuried II unterlag zum Saison-Abschluss dem FC Croatia. Doch die Verabschiedung vom Trainerteam und Kapitän Vetterl standen im Vordergrund.

Neuried – Trotz der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Croatia München erlebte der TSV Neuried II laut Trainer Efecan Ölmez einen schönen und emotionalen Saisonabschluss. Verabschiedet wurde nach Abpfiff nicht nur das Trainergespann, Ölmez selbst und sein Vater Taner Ölmez, sondern auch Kapitän Ferdinand Vetterl – Letzterer nach 13 Jahren im Trikot der zweiten Mannschaft.

TSV-Coach Ölmez: „Man hat schon gesehen, dass die oben und wir unten in der Tabelle stehen“

Das Ergebnis fiel nach Ansicht von Efecan Ölmez etwas zu hoch aus. „Nach dem 0:2 waren wir am Drücker und hatten drei, vier Großchancen“, berichtet er. Ein Tor sprang nicht heraus. Dafür erhöhte der FC Croatia, der in Hälfte eins durch den Doppelpacker Miroslav Pejic in Führung gegangen war, durch Josip Kujundzic auf 3:0. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt der TSV-Coach, „aber man hat schon gesehen, dass die oben und wir unten in der Tabelle stehen“.

Die Neurieder rutschten am letzten Spieltag noch auf den zehnten und damit einen zweistelligen Platz ab. Der Klassenerhalt, das Hauptziel, war aber schon länger in trockenen Tüchern gewesen. Und auch ihr zweites Ziel, eine eigenständige zweite Mannschaft zu formen, haben die Ölmez‘ erreicht. „Sieben oder acht Spieler sind immer da. Das ist schon mal ein guter Grundbaustein für die nächste Saison“, sagt Efecan Ölmez. Zumal nun einige A-Jugendspieler zu den Erwachsenen aufrücken. (gma)