Neuried patzt gegen Schwabing - SV Planegg muss weiter auf ersten Testspielsieg warten.

Nicht ihren besten Tag erwischten die Fußballer des TSV Neuried (vo. Ismail Fazliu) im Testspiel gegen den FC Schwabing. Sie verloren gegen den Nord-Bezirksligisten mit 0:2. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der TSV Neuried musste gegen den FC Schwabing den ersten Rückschlag der Vorbereitung hinnehmen. Auch die Reserve des TSV blieb ohne Erfolg.

TSV Neuried patzt im dritten Testspiel

Fußball-Bezirksligist TSV Neuried hat im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den FC Schwabing, in der Vorsaison Fünfter der Bezirksliga Nord, verloren die Neurieder am Sonntagnachmittag zu Hause mit 0:2 (0:1). „Wir wollten durch das nächste positive Testspiel ein gutes Gefühl erzeugen. Das ist uns leider nicht gelungen“, sagte TSV-Trainer Josip Hrgovic anschließend.

Nicht nur das Ergebnis, auch die Leistung stimmte an diesem Tag nicht. Die Gastgeber präsentierten sich vor allem im ersten Durchgang zu fehleranfällig. Durch technische Ungenauigkeiten, etwa bei der Ballan- und -mitnahme, brachten sie sich immer wieder selbst in Schwierigkeiten. „Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Genau die Dinge, die für unser Spiel wichtig sind, haben nicht funktioniert“, bemängelte Hrgovic. Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Giacinto Sabilia, in der vergangenen Spielzeit mit 24 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga Nord, die Gäste in Führung. In den zweiten 45 Minuten steigerten sich die Neurieder etwas, schafften es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der Schlussminute erzielte Simon Wächter den Treffer zum 0:2-Endstand. „Wir müssen in jedem Spiel alles abrufen, was wir haben. Ich hoffe, dass wir daraus lernen“, lautete Hrgovics Fazit. Bis zum Saisonstart in gut zwei Wochen bestreiten die Grün-Weißen noch zwei weitere Vorbereitungsspiele, am Donnerstagabend (20 Uhr) zu Hause gegen den TSV 1860 München III (Kreisklasse), am Samstag beim Nord-Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen (14.30 Uhr). (te)

SVP erneut nicht „Kreisliga-würdig“

Die Fußballer des SV Planegg-Krailling müssen weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung warten. Zehn Tage nach dem desaströsen 0:14 bei Bayernligist VfR Garching unterlagen die Kicker aus dem Würmtal am Sonntag auch bei Kreisligist SC Maisach. „Es ist schon ein bisschen frustrierend“, klagte SVP-Coach Manuel Eisgruber nach der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Vor allem macht ihm die Personalsituation zu schaffen. „Eigentlich habe ich 25 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Und dann kriegen wir in einem Testspiel gerade mal 15 Spieler zusammen, sogar mein Co-Trainer Andreas Budell saß für den Notfall auf der Bank“, berichtete Eisgruber. Das Auftreten seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit konnte dies aber nicht entschuldigen. „Das war extrem schwach“, schimpfte Eisgruber. Ohne Gegenwehr ließen sich die Planegger zwei Tore einschenken. „Das war nicht Kreisliga-würdig“, stellte Eisgruber klar. Erst kurz vor der Pause kam der erste Lichtblick, als Stefano Bavas einen an Martin Bauer verschuldeten Elfmeter verwandelte. In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste wie ausgewechselt. Ein Blackout von Tobias Empl bei einem langen Ball sorgte jedoch für das 3:1 des SCM. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Bauer noch das 2:3. (toh)

TSV Neuried II vor dem Tor zu harmlos

Der erste Test ging daneben: Der TSV Neuried II (vo. Mesgana Daniilakis) unterlag dem A-Klassisten SV Untermenzing II zu Hause mit 0:1. Fotos: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Fußballer des TSV Neuried II sind mit einer Niederlage in die Testspielphase gestartet. Der neue Trainer Efecan Ölmez sah am Sonntag eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Außenseiter SV Untermenzing II. „Das Ergebnis interessiert mich in der Vorbereitung nicht. Es waren gute Ansätze dabei, aber vor dem Tor waren wir noch zu harmlos“, bilanzierte Ölmez. Die Neurieder hatten zwar viel Ballbesitz, doch der gerade frisch in die A-Klasse aufgestiegene Gegner startete immer wieder gefährliche Schnellangriffe. Das 0:1 in der ersten Minute der Nachspielzeit resultierte jedoch aus einem direkt verwandelten Freistoß. „Wichtig ist, dass wieder Ordnung in die Mannschaft kommt. Da sind wir auf einem guten Weg“, sagte Ölmez. (toh)

SVP-Reserve kassiert dreimal den Ausgleich

Eine frühe 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Daniel Hirons (5., 14.) reichte der zweiten Mannschaft des SV Planegg-Krailling nicht, um den zweiten Sieg der Vorbereitung einzufahren. Die Reserve schaffte beim 1. FC Kollbach nur ein 3:3-Remis. Die schnelle Führung der Würmtaler glichen Michael Heß und Matthias Regiert innerhalb von drei Minuten für die Kollbacher aus (33., 35.). Nach der Pause traf Leo Tomic per Elfmeter zum 3:2 für die Gäste (55.). Regiert markierte jedoch neun Minuten später den erneuten Ausgleich. Bereits am Donnerstag hatten die Planegger mit 0:4 (0:0) bei Kreisliga-Aufsteiger SC Weßling verloren. (toh)

Björn Papelitzky trifft viermal für Pentenried

Im Duell zweier Aufsteiger in die Kreisklasse behielten die Pentenrieder Fußballer am Sonntag beim SV Haspelmoor klar die Oberhand. Spieler des Tages war Björn Papelitzky, der viermal für den TSV erfolgreich war. In der Anfangsviertelstunde gelang ihm ein Doppelpack. Haspelmoor erzielte das 1:2 (28.), ehe Papelitzky nach der Pause doppelt nachlegte. Edin Hurtic baute den Vorsprung für Pentenried weiter aus. Die Hausherren konnten in der Schlussphase lediglich noch um zwei Treffer verkürzen. (toh)

TSV Gräfelfing verliert in Puchheim mit 0:2

„Man hat gemerkt, dass der Gegner in der Vorbereitung deutlich weiter ist als wir.“ Trainer Thomas Ochsenkühn konnte mit der 0:2 (0:1)-Testspielniederlage seines TSV Gräfelfing II beim FC Puchheim gut leben. Die Wölfe konnten zwar mit dem Kreisklassisten aus dem Kreis Zugspitze gut mithalten, in den entscheidenden Momenten aber wirkten die Hausherren einfach spritziger. In der 34. Minute gelang Salar Wali das 1:0 für den FC Puchheim. Nach der Pause versuchte der Kreisklassen-Aufsteiger, den Druck zu erhöhen. Ein Gegenangriff führte jedoch in der 82. Minute zum 0:2 durch Alessandro Müller Strano. „Da sind wir nur nebenher gelaufen“, bemängelte Ochsenkühn. (toh)

Torhüter verhelfen Stockdorf zum Sieg

Bei seinen Torhütern konnte sich der TV Stockdorf beim 2:0-Testspielsieg gegen die Sportfreunde Pasing bedanken. „Sie haben den Erfolg festgehalten“, lobte Stockdorfs neuer Trainer Sven Jäkel seine beiden Keeper David Sliwka-Seoane und Andre Grimm. Gegen die ebenfalls in der A-Klasse spielenden Pasinger konnten die Stockdorfer Fußballer in ihrem ersten Test am Sonntag nur selten überzeugen. „Es gibt großen Verbesserungsbedarf, wir konnten unser Spiel nicht wie gewollt aufziehen“, sagte Jäkel. Zum Sieg reichte es dennoch, weil Luca Dachgruber (63.) und Daniel Obersteiner (90.) je einmal erfolgreich waren. (toh)