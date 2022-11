TSV Neuried sucht Konstanz im Kellerduell gegen VfL Denklingen

Gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen Denklingen hat der damalige Fallrückzieher-Torschütze Lasse Wippert (r.). © Dagmar Rutt

Beim VfL Denklingen möchte der TSV Neuried an die zuletzt überzeugende Leistung beim 1:1 gegen die SpVgg Haidhausen anknüpfen. Es soll endlich mal wieder ein Sieg für den Bezirksligisten her.

Neuried – Die Winterpause rückt näher. Die Hinrunde der Bezirksliga Süd ist bereits beendet, am vergangenen Wochenende fand der erste Spieltag der Rückrunde statt. Nur noch zwei Spiele bleiben den Fußballern des TSV Neuried in diesem Kalenderjahr, um ihr dürftiges Punktekonto aufzubessern. Am Sonntag muss das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic zum VfL Denklingen (14.30 Uhr, Buchweg), eine Woche später empfangen die Grün-Weißen den SV Aubing: zwei richtungsweisende Spiele gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion.

Aktuell liegt Neuried mit 15 Punkten nach 16 Spielen auf Relegationsplatz 13. Dennoch sieht Trainer Hrgovic keinen Grund, nun öffentlich den Abstiegskampf auszurufen. Er sagt: „Das kann jeder für sich interpretieren, jeder kann auf die Tabelle schauen. Mir ist schon bewusst, auf welchem Platz wir stehen. Für uns geht es aber vor allem darum, unseren Reifeprozess weiter voranzutreiben.“

Beim 1:1 gegen Spitzenteam SpVgg 1906 Haidhausen sah er nicht etwa ein Team, das „den Abstiegskampf angenommen hat“, sondern vor allem leistungstechnisch einen Schritt in die richtige Richtung. Gegen die offensiv starken Haidhausener ließen die Gastgeber anders als bei der wilden 4:5-Pleite gegen den FC Deisenhofen II lange Zeit kaum Torchancen zu. Nicht immer war in den Wochen zuvor ein funktionierendes Kollektiv erkennbar gewesen, diesmal betonte Hrgovic den Teamgedanken: „Wir haben als Mannschaft verteidigt.“ Dabei war große Lauf- und Einsatzbereitschaft zu erkennen. Sinnbildlich dafür war es, wie oft etwa Außenverteidiger Lasse Wippert, eigentlich gelernter Offensivspieler, zur erfolgreichen Grätsche ansetzte.

Einen ähnlich kämpferischen Auftritt erhoffen sich die Neurieder nun auch am Sonntag gegen den VfL Denklingen, gegen den Wippert beim 1:1-Hinspiel ein artistischer Treffer per Fallrückzieher gelang. Hrgovic ist überzeugt: „Wenn wir regelmäßig so auftreten, werden wir unsere Punkte holen. Wir müssen einfach nur konstanter werden.“ Mut macht ihm die gute Trainingswoche, Sorgen bereitet allerdings der verletzungsbedingte Ausfall von Innenverteidiger Paul Greger. Zudem ist der Einsatz von Angreifer Mario Vrbica fraglich.

Gelingt den Grün-Weißen endlich mal wieder ein Sieg, würden sie den Relegationsplatz verlassen und mit den drei Zählern vor ihnen platzierten Denklingern gleichziehen. Die Gastgeber stecken ebenfalls in der Krise und können bisher nicht an ihre Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. Deren Trainer, Markus Ansorge, wählt allerdings eine etwas andere Herangehensweise als die Neurieder. Er sagte nach der jüngsten 0:2-Pleite gegen Aubing: „Wir sind jetzt im Abstiegskampf.“ (Tobias Empl)