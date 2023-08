Neuried-Coach lobt Tabellenführer Raisting: „Richtige Mannschaft, die sich voll reinhaut“

Knappe Niederlage

Von Michael Grözinger

Der TSV Neuried hat gegen den SV Raisting knapp verloren. Anschließend zeigt sich Neu-Coach Dörfler nicht unzufrieden und lobt den Geggner.

Neuried – Die von Trainer Daniel Dörfler geforderte Disziplin hat diesmal gestimmt. Trotzdem reichte die Leistung von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried am Sonntag nicht, um den Spitzenreiter ins Stolpern zu bringen: Beim SV Raisting verloren die Grün-Weißen auch wegen mangelnder Chancenverwertung 1:2.

Thomas Maier haben in der entscheidenden Szene nur Zentimeter gefehlt: Rund fünf Minuten vor Spielende trat der Fußballer des TSV Neuried im Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Tabellenführer SV Raisting zum Strafstoß an – und setzte diesen an die Latte. Es wäre der Ausgleich gewesen, der den Gästen von Trainer Daniel Dörfler mutmaßlich einen Zähler eingebracht hätte. So allerdings blieb es beim 2:1-Sieg für den Spitzenreiter.

TSV Neuried: „Man muss sich das Glück erarbeiten. Da haben uns ein, zwei Prozent gefehlt“

Dass seine Mannschaft nur am Pech gescheitert war, wollte Dörfler nach der Partie aber nicht als Erklärung stehen lassen. „Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gegangen, aber wir waren vor dem Tor nicht konsequent genug. Man muss sich das Glück auch erarbeiten, und da haben uns heute die letzten ein, zwei Prozent gefehlt“, analysierte der Coach. In der an gefährlichen Torchancen nicht gerade reichen Begegnung ließen die Grün-Weißen die nötige Kaltschnäuzigkeit und Zielstrebigkeit vermissen.

So verpassten sie es in der Schlussphase, gegen zu 100 Prozent kämpfende Gastgeber mehr Bälle in den Strafraum zu bringen, um potenziell gefährliche Situationen heraufzubeschwören. Die beste Torchance aus dem Spiel heraus hatte ebenfalls Unglücksrabe Maier liegengelassen: Der Angreifer lief noch im ersten Durchgang alleine auf Raistings Keeper Urban Schaidhauf zu, brachte die Kugel aber nicht im Tor unter.

Bezirksliga Süd: Sinan Grgic schießt SV Raisting zurück an die Tabellenspitze

Besser machte es der beste Torjäger des TSV in der 37. Minute, als er einen Freistoß direkt versenkte zum zwischenzeitlichen 1:1. Gut fünf Minuten zuvor hatte Viktor Neveling die Hausherren per Elfmeter in Führung geschossen. Neurieds Luca de Caro hatte im eigenen Sechzehner gefoult beim Versuch, einen misslungenen Zweikampf von Camillo Kaspar auszubügeln. Auch das dritte und entscheidende Tor des Tages war ein Standard: Knapp zehn Minuten nach der Pause verwandelte Sinan Grgic wie Maier einen Freistoß direkt und schoss den SVR damit zum fünften Sieg im fünften Saisonspiel.

Nach einem Drittel der Hinrunde steht der ehemalige Bayernligist damit souverän an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd. Für Neuried-Trainer Dörfler ist Raisting auch deshalb aktuell das Maß aller Dinge, „weil sie eine richtige Mannschaft sind und sich alle voll reinhauen“. Unschlagbar sei der Kontrahent aber nicht. Doch ehe der TSV die Chance auf seine Revanche im Rückspiel kurz nach der Winterpause bekommt, muss er sich um die eigene missliche Lage kümmern: Nach fünf Spieltagen stehen die Neurieder mit vier Punkten auf einem Abstiegsrelegationsrang.

SV Raisting – TSV Neuried 2:1 (1:1)

SV Raisting: Schaidhauf; Sigl, Kölbl, König, Heichele (46. Stechele), Neveling (C), Grgic (74. Greif), Multerer (90. Hartmann), Zandt (59. Sedlmaier), Gretschmann, Wolf (86. Hibler)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Kaspar, Maier, Nowack, Schwahn (82. Ammar), Wippert, Prangenberg, Karmazyn, Kurras (82. Kellner), de Caro (69. Le Dren)

Tore: 1:0 Neveling (31./FE), 1:1 Maier (37.), 2:1 Grgic (54.)