Neuried: Trotz Unterzahl - TSV holt in Aubing ersten Punkt seit drei Spielen

Teilen

Sein Ausfall droht: Neurieds Thomas Maier verletzte sich gegen Aubing an der Schulter © Michael Schönwälder

Im turbulenten Bezirksliga-Spiel beim SV Aubing geht Neuried trotz Unterzahl in Führung. Wenige Minuten vor Spielende kassiert der TSV aber noch den 2:2-Ausgleich.

Neuried – Der TSV Neuried bleibt im Jahr 2022 weiterhin sieglos. Nach drei Niederlagen in Serie holten die Neurieder mit einem 2:2-Unentschieden beim SV Aubing aber immerhin mal wieder einen Punkt. TSV-Trainer Daniel Dörfler war sich hinterher nicht ganz sicher, wie er die Partie einordnen sollte. „Wir haben Herz, Kampf, Wille und Emotion gezeigt. Und wir haben auch in Unterzahl versucht, Fußball zu spielen“, lobte Dörfler. Doch am Ende holten die Neurieder nur einen statt drei Punkte. „Durch unnötige Fehler bestrafen wir uns immer wieder selbst“, so der TSV-Coach.

Schon das Hinspiel war mit einem 4:3-Sieg für den TSV Neuried spektakulär verlaufen, auch das Rückspiel begann turbulent: Bereits nach sechs Minuten traf Aubings Kapitän Maximilian Heigl mit einer Direktabnahme aus rund 40 Metern gegen die Laufrichtung von TSV-Keeper Markus Bever zur Führung für die Gastgeber. Ähnlich kurios verlief der prompte Ausgleich der Gäste: Nach einem Pressschlag segelte der Ball in den Sechzehner, Aubings Torhüter Ali Boraze verschätzte sich und aus dem Getümmel heraus drückte Marko Ralic den Ball über die Linie (8.).

Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste selbst, als der bereits für ein Foulspiel verwarnte Deniz Püseli wegen Ballwegschlagens seine zweite Gelbe Karte kassierte (51.). In Unterzahl kam Neuried aber fast besser ins Spiel als zuvor. „Die Mannschaft hat gesehen: Wenn man sein Herz und seine Seele auf dem Platz lässt, kann man viel erreichen“, so Dörfler. Er meinte unter anderem den 2:1-Führungstreffer durch Lasse Wippert, der nach 74 Minuten eine Hereingabe von Thomas Maier am ersten Pfosten verwertete.

Doch kurz vor Abpfiff verursachten die Gäste einen vermeidbaren Freistoß, und nach viel Hektik im Sechzehner behielt SVA-Joker Florian Schärtl die nötige Ruhe und traf zum 2:2-Ausgleich. Trotz des späten Nackenschlags sah Dörfler die Partie unter dem Strich positiv. „Es war mental ein Schritt in die richtige Richtung.“

Den nächsten Schritt müssen die Grün-Weißen, deren Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin nur drei Punkte beträgt, am Mittwochabend gehen, gegen den in diesem Jahr ebenfalls noch sieglosen FC Hertha München (20 Uhr). Dann allerdings voraussichtlich ohne die beiden besten Torschützen, Maximilian Schwahn (Verdacht auf Muskelfaserriss) und Thomas Maier (Schulterverletzung). (Tobias Empl)

SV Aubing – TSV Neuried 2:2 (1:1)

SV Aubing: Boraze; Bäumle, Schlüter (86. Marco Jukic), Graml, Pasternak, M.Heigl (C), Marcel Jukic (75. Schärtl), Sevinc, Bajramovic, Lokietz (64. Bulut), Koch

TSV Neuried: Bever; F.Hessenberger, Sirovec (64. Wippert), Püseli, Begaj, Nitzl (76. Legrand), Maier (C, 90. Fazliu), M.Ralic, Schwahn (64. M.Pösl), Uslu (55. P.Gegenbauer), Einloft

Tore: 1:0 M.Heigl (6.), 1:1 M.Ralic (8.), 1:2 Wippert (74.), 2:2 Schärtl (88.)

Gelb-Rote Karte: Püseli/Neuried (47./51., Foulspiel, Ballwegschlagen)