TSV Neuried überzeugt auch im zweiten Bezirksliga-Spiel - Wippert schießt Traumtor

Teilen

Sicherte den Punktgewinn: Neurieds Lasse Wippert (r.) traf artistisch zum 1:1-Endstand. © Michael Schönwälder

Nach dem Auftaktsieg gegen Meisterschaftsfavorit SpVgg Haidhausen punktet Fußball-Bezirksligist TSV Neuried auch gegen den Vorjahresdritten, VfL Denklingen.

Neuried – In der vergangenen Saison haben die Fußballer des TSV Neuried erst auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd geschafft. Den Negativlauf der abgeschlossenen Spielzeit haben die Grün-Weißen inzwischen aber offenbar aus den Trikots geschüttelt. Nach dem überraschenden 3:2-Auftaktsieg bei Aufstiegsfavorit SpVgg 1906 Haidhausen konnte Neuried im zweiten Saisonspiel auch gegen ein weiteres Topteam mithalten. Gegen den Vorjahresdritten, VfL Denklingen, gerieten die Gastgeber am Samstag zwar durch einen Treffer von Simon Ried in Rückstand (68.), holten aber nach dem 1:1-Ausgleich von Lasse Wippert in der 82. Minute noch einen Zähler.

„Wenn uns jemand vorher gesagt hätte, dass wir gegen Haidhausen und Denklingen vier Punkte holen, hätten wir das sofort unterschrieben“, sagte TSV-Coach Josip Hrgovic anschließend und ergänzte: „Diesen Start hat uns sicher nicht jeder zugetraut.“ Vollends zufrieden war er aber trotzdem nicht. „Es wäre auch noch mehr drin gewesen“, bilanzierte Hrgovic.

Neuried, im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position verändert (Roman Pösl für den urlaubenden Jacob Lechner), kam gut ins Spiel, verpasste es aber, einen Treffer zu erzielen. „In den ersten 20 Minuten hat Denklingen so gut wie keinen Ball gesehen“, sagte Hrgovic. Diese Überlegenheit konnten die Gastgeber nicht über 90 Minuten aufrechterhalten. „Denklingen ist dank Erfahrung und Abgezocktheit ins Spiel gekommen und hat sich über die Physis zurückgekämpft. Leider haben wir dann unsere extreme Dominanz verloren und uns dem Gegner etwas zu sehr angepasst“, so der TSV-Coach.

Größere Torchancen gab es auf beiden Seiten nur wenige – bis sich die Gastgeber Mitte des zweiten Durchgangs selbst in Schwierigkeiten brachten: Nach einem Fehlpass von Patrick Gegenbauer schaltete der VfL schnell um, und der gut freigespielte Angreifer Ried, mit 29 Treffern Torschützenkönig der Vorsaison, gab sich keine Blöße. Doch nur knapp eine Viertelstunde später gab Wippert die passende Antwort: Nach einem weiten Einwurf von Thomas Maier nahm der 22-Jährige den Ball mit der Brust an und erzielte artistisch per Fallrückzieher den 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase sah Hrgovic sein Team zwar etwas näher am Siegtor, zwingend wurde seine Mannschaft gegen die drittbeste Defensive der Vorsaison aber nicht mehr.

Nach zwei ansehnlichen Auftritten gegen starke Gegner hat sich Neuried in der Liga erst einmal wieder Respekt verschafft. „Denklingens Trainer Ansorge hat nach dem Spiel gesagt, wenn wir so spielen, rechnet er mit uns oben“, berichtete Hrgovic, warnte jedoch: „Wir dürfen uns von der Dynamik eines Spiels nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen.“ Die nächste Gelegenheit dazu hat der TSV bereits am Mittwochabend beim SV Aubing (18.30 Uhr).

te

Statistik

TSV Neuried – VfL Denklingen 1:1 (0:0)

TSV Neuried: Kühnle (C) – F.Hessenberger, Le Dren (46. Greger), P.Gegenbauer, Wippert (86. Fazliu) – Maier, Nowack, Legrand (37. Nitzl), Matovic (65. Sirovec) – Einloft, R.Pösl (59. Schwahn)

VfL Denklingen: Seifert; Kirchbichler, T.Ried, Krimshandl, Schilcher (90.+1 Schnürch), S.Ried, Sporer (C), Schelkle (62. Robaj), Waibl, Karg (84. Schiessl), L.Greif (75. J.Greif)

Tore: 0:1 S.Ried (68.), 1:1 Wippert (82.)