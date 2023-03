Klarer Sieg im Duell der abstiegsbedrohten Reserve-Teams: Neuried vergrößert Gräfelfings Sorgen

Teilen

Nicht immer aufzuhalten: Neurieds Benedikt Danquah (schwarzes Trikot), hier im Duell mit Gräfelfings Christian Kraus, erzielte nach einer Viertstunde das 1:0. © Michael Schönwälder

Die Kreisklassen-Fußballer des TSV Neuried II haben sich vorgenommen, möglichst bald nach der Winterpause den Klassenerhalt einzufahren.

Neuried – „Dafür müssen wir möglichst in allen Spielen gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte punkten“, sagt der Neurieder Trainer Efecan Ölmez. Am Samstag setzten sie dieses Vorhaben erfolgreich in die Tat um.Im Derby gegen den Vorletzten, den TSV Gräfelfing II, feierte Neuried II einen 3:0-Sieg (2:0).

Ölmez zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das war eine der besten Leistungen in dieser Saison.“ Sein Gegenüber Thomas Ochsenkühn attestierte Gräfelfing eine verdiente Niederlage. Für ihn war die Partie gegen die favorisierten Neurieder ohnehin eher ein „Bonusspiel“ gewesen. Dennoch ärgerte er sich über die Art und Weise: „Wir haben ziemlich blöde Gegentore bekommen.“

Die Gastgeber kontrollierten die Partie und gingen früh in Führung. Nach einem Chipball von Armin Dehkordi setzte sich Benedikt Danquah gut durch und traf zum 1:0 (14.). „Da hat die Abstimmung in der Innenverteidigung nicht gepasst“, bemängelte Ochsenkühn. Beim zweiten Treffer von David Gasbarro hatte Neuried auch etwas Glück. „Ich glaube er wollte flanken“, kommentierte Ölmez die Aktion aus spitzem Winkel. Der Ball flog jedoch, vom Wind begünstigt, zum 2:0 ins Tor (38.).

Nach dem 0:2-Halbzeitrückstand sah Ochsenkühn eine Leistungssteigerung der Gräfelfinger, allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft im Angriff. Kurz vor dem Abpfiff setzte Mario Batarilo dann den sehenswerten Schlusspunkt. Der Neurieder Mittelfeldspieler zog aus der Drehung aus gut zwanzig Metern ab und traf zum 3:0 ins Eck (84.).

Dank des Siegs im direkten Duell haben die Grün-Weißen nun ein Neun-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge. Gräfelfing II hingegen verpasste die Chance, am vor dem Spieltag punktgleichen SV Lochhausen vorbeizuziehen, der am Samstag ebenfalls eine Niederlage einstecken musste. Die Wölfe bleiben vorerst auf einem Abstiegsplatz.

TSV Neuried II – TSV Gräfelfing II 3:0 (2:0)

TSV Neuried II: Eisend; Omiliadis, Vetterl (C), Dehkordi, Kaspar, Danquah, Tchanile, Thiessen, Boberg, Batarilo, Dav.Gasbarro; Prempeh, Dosi, Fischer, Brückner, Wukonigg

TSV Gräfelfing II: Titze; Konarski, Daniell, Bartmann (C), Schlüter, Nguyen, Kraus, Kronseder, Steitz, K.Lippert, Geißler; N.Rötzel, Do, Kapser

Tore: 1:0 Danquah (14.), 2:0 Dav.Gasbarro (38.), 3:0 Batarilo (84.)

Zeitstrafe: Fischer/Neuried II (61., Meckern)