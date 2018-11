Neurieder Futsaler mit nur sieben Spielern nach Stuttgart

Julian Briones-Montoya (am Ball) fehlt dem TSV Neuried Futsal beim Auswärtsspiel in Stuttgart.

Stark ersatzgeschwächt ins Schwabenland

von Julius Roever schließen

Die Futsaler des TSV Neuried erwartet am Samstagabend der nächste Halt auf ihrer Tour durch Süddeutschland, die die Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse Deutschlands mit sich bringt.

Neuried – An diesem Wochenende führt die Reise nach Stuttgart, wo das ansässige Croatia Futsal auf den Regionalligaaufsteiger wartet (18 Uhr, Adalbert-Stifter-Straße). Die Kicker von der Parkstraße kommen zwar mit dem Rückenwind ihrer ersten beiden Saisonsiege ins Schwabenland, doch die sonstigen Bedingungen sehen alles andere als rosig aus. „Wir reisen mit einem Rumpfkader nach Stuttgart“, sagt Neurieds Trainer Mathieu Jerzewski.

Die Liste der Ausfälle für das Wochenende ist lang: Aus dem Kader der vergangenen Partie gegen den Villalobos F.C. fehlen Erik Martori, Pavlo Stohniienko, Sven Hausmann und Julian Briones-Montoya, die für sechs der acht Tore gegen das Tabellenschlusslicht verantwortlich zeichneten. Weiterhin verhindert beziehungsweise verletzt sind Kapitän Jeroen Oomen, Florian Lingner und Michele Pavan. So stehen gegen Croatia nur sieben Spieler im Aufgebot, darunter Latif Alizadeh, der eigentlich der Bayernliga-Reserve angehört. Nach seiner Eingewöhnungsphase kommt immerhin Neuzugang Luis Gutierrez Santiago zu seinem Debüt für das Regionalliga-Team. Allen Widrigkeiten zum Trotz genießt man in Neuried aber die kleine Erfolgsserie. „Über die sechs Punkte sind wir hocherfreut“, teilt Jerzewski mit. „Meine Spieler sind stolz, dem Team anzugehören und ihren Beitrag zum Gesamterfolg leisten zu können.“

Mit derartigen Personalsorgen ist in Stuttgart aber mehr denn je mannschaftliche Geschlossenheit gefragt. „Wir kompensieren fehlende Qualität mittels Teamwork“, sagt Jerzewski. Gegen Villalobos erlaubten sich seine Schützlinge allerdings einige Schwächephasen und entschieden die Partie erst in den Schlussminuten. „Ich erwarte von Anfang bis Ende eine absolut konzentrierte Leistung“, so Jerzewski. „Der Star ist bei uns das Team und nicht der Einzelne.“ Ob sich das geschwächte Neurieder Kollektiv gegen Croatia behaupten kann, bleibt freilich abzuwarten. „Ich gehe davon aus, dass wir auf individuell starke Gegner treffen“, sagt der TSV-Coach. „Die Favoritenrolle ist klar aufseiten der Gastgeber.“ jr