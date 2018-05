Neurieder Reserve will der ersten Mannschaft nacheifern

TSV II noch auf Relegationsplatz

von Tobias Huber schließen

Die erste Mannschaft hat es vorgemacht, jetzt dürfen auch die Kreisliga-Fußballer des TSV Neuried II auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Doch Derbystimmung wollte nicht so recht aufkommen beim 3:1-Heimesieg der Neurieder über die DJK Würmtal.

Neuried/Planegg – Das lag zum einen an den Gästen, die seit Wochen das Saisonende herbeisehnen. „Bei uns ist einfach die Luft raus“, bekannte Trainer Andreas Götz. Zwar kann sich der Aufsteiger rein rechnerisch immer noch vor dem direkten Wiederabstieg in die Kreisklasse drücken. Doch daran glaubt keiner mehr. Schließlich haben die Würmtaler seit 20 Begegnungen nicht mehr gewonnen. „Auch heute musste ich zwei Spieler einsetzen, die seit einigen Monaten nicht mehr am Ball waren. Es ging von Beginn an nur um Schadensbegrenzung“, teilte Götz mit.

Aber auch die Hausherren hatten Mühe, die richtige Einstellung zu finden. Während außerhalb des Spielfelds die Feierlichkeiten der ersten Mannschaft zum Klassenerhalt in der Landesliga starteten (siehe Seite 37), kam bei der Reserve kein richtiger Spielfluss auf. „Es ist nicht einfach gegen einen Gegner zu spielen, der nur auf Schadensbegrenzung aus ist. Wir haben die drei Punkte, mehr gibt es zu diesem Match nicht zu sagen“, meinte Trainer Marco Gühl. Er wird in der kommenden Saison die erste Garnitur der Grün-Weißen übernehmen. So richtig freuen konnte sich der 27-Jährige am Samstagabend allerdings nicht, dass er demnächst einen Landesligisten trainieren darf. Zuvor hat Gühl nämlich noch eine Mission zu erfüllen: den Ligaerhalt der zweiten Mannschaft.

Nach dem Sieg am Sonntag kann der Aufsteiger bereits nicht mehr direkt absteigen. Der erste Nichtabstiegsplatz ist zudem nur zwei Punkte entfernt. Die Neurieder haben ihr Schicksal sogar noch selbst in der Hand. Gewinnen sie am heutigen Dienstag ihr Nachholspiel bei der DJK Pasing (19 Uhr, Agnes-Bernauer-Straße), sind sie raus aus der Relegationszone.

Der Aufstiegsaspirant aus Pasing wird ihnen jedoch aller Voraussicht nach mehr Gegenwehr leisten als die Würmtaler am Samstag. Maximilian Krüger traf zum 1:0 (20.). Den überraschenden Ausgleich durch Rückkehrer Ludwig Demharter steckten die Gastgeber in ihrer bereits letzten Heimpartie der Saison schnell weg. Tobias Nitzl staubte nach einer Ecke zum 2:1 ab (25.). Nach Krügers zweitem Tor Mitte der zweiten Hälfte waren die Restzweifel am Heimdreier endgültig ausgeräumt. Dass das aufziehende Gewitter für einen leicht verfrühten Abpfiff sorgte, störte keines der beiden Lager. Die Fronten waren eigentlich schon vor dem Anpfiff geklärt. „In der Kreisklasse kann die Mannschaft wieder vorne mitspielen, das macht mehr Spaß“, sagte Götz, der zum Saisonende ebenso wie sein Kollege Benjamin Gollong aufhören wird.

TSV Neuried II – DJK Würmtal 3:1 (2:1)

TSV Neuried II:V.Grabmaier; Mühlegg, R.Colberg, S.Grabmaier (C), Glösel, Danquah, Negret, Eggerer, Krüger, Nitzl, Gegenbauer; Jakob, Bliemel, Kirn

DJK Würmtal: Münzenmaier; Fr.Egger (C), Sözer, Messmer, Demharter, Stadler, Belm, Detsch, Fillibeck, Peine, Sfeir; Rasho, Zapf, Gmeindel

Tore: 1:0, 3:1 Krüger (20., 67.), 1:1 Demharter (21.), 2:1 Nitzl (25.)