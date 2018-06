Neurieder U19 fehlt noch ein Sieg zum BOL-Aufstieg

14 Siege in Serie für TSV

Zuletzt gewann die A-Jugend des TSV Neuried 14 Partien hintereinander. Diese Serie soll gegen die JFG FC Salzburg fortgesetzt werden, denn dann wäre der Aufstieg perfekt.

Die U19 des TSV Neuried steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksoberliga. Nach dem 4:1-Sieg beim SV Aubing braucht das Team von Davide Taurino und Josip Hrgovic nur noch einen Sieg zur Meisterschaft. Dass das große Ziel zum Greifen nah ist, merkte man dem TSV in Aubing an. Neuried zog sein Spiel nicht ganz so konsequent wie gewohnt durch. „Vielleicht spielt bei dem ein oder anderen der Kopf allmählich eine Rolle“, meinte Hrgovic. Der Sieg war dennoch nie gefährdet. Lasse Wippert schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, Necati Yöruk in der zweiten. Erst in den Schlussminuten konnte Aubing etwas Ergebniskosmetik betreiben.