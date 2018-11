Neurieds Frauen wieder klarer Favorit

Coach Hrgovic selbstbewusst

von Redaktion Würmtal schließen

Als klarer Favorit gehen die Fußballerinnen des TSV Neuried am Sonntag in die Partie beim FC Teutonia München (11 Uhr, Schwere-Reiter-Straße).

„Teutonia ist Vorletzter und konnte uns auch vergangene Saison nicht Paroli bieten“, sagt TSV-Trainer Josip Hrgovic. „Allerdings dürfen wir sie nicht unterschätzen. Sie arbeiten viel mit langen Bällen in die Tiefe, und auch mit so einer Spielweise kann man Erfolg haben.“ Für ihn ist es wichtig, dass sich sein Team, aktueller Tabellenführer der Bezirksliga, auf sein Spiel fokussiert. „Wenn wir unser Spiel gut durchbringen, werden wir die bessere Mannschaft sein“, sagt der Coach selbstbewusst. Franziska Schürle und Alexandra Höhne sind noch im Urlaub, aber Hrgovic ist zuversichtlich, dass sie am Sonntag mit von der Partie sind. „Ich zähle auf sie.“

Text: tao