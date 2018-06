Neurieds Frauen schielen auf Tabellenplatz drei

Torschützin im Hinspiel: Anna Thurmayr (l.) traf in der ersten Minute zum 1:0. Am Samstag fehlt sie verletzungsbedingt.

“Wir sind in einem guten Rhythmus“

von Michael Grözinger schließen

Bei den Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried läuft es seit einigen Wochen wie am Schnürchen. Sechs Spiele in Serie siegten die Spielerinnen von Trainer Josip Hrgovic zuletzt.

Neuried – Am Wochenende will der TSV seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und sich so die Möglichkeit offenhalten, in der Tabelle noch auf den dritten Platz zu springen. Den belegt derzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf die Neuriederinnen der TSV Murnau, bei dem die Hrgovic-Elf am Samstag gastiert (16 Uhr, Poschinger Allee).

An das Hinspiel hat Neurieds Coach nicht die besten Erinnerungen. Zwar ging seine Mannschaft bereits in der ersten Minute durch Anna Thurmayr in Führung, verpasste es dann aber, nachzulegen, und zeigte im Laufe der Partie eine „fragwürdige Einstellung“ (Hrgovic). Folge war eine 1:4-Niederlage. Derartige Probleme gibt es an der Parkstraße inzwischen nicht mehr. „Wir sind in einem guten Rhythmus und die Einstellung passt“, sagt der TSV-Trainer, der sich wie einige seiner Spielerinnen vor den abschließenden drei Partien noch einen Urlaub gönnte.

Pünktlich zum Spiel ist er aber wieder mit dabei und so auch der Großteil seines Kaders. Bis auf die Langzeitverletzten, darunter die Torschützin aus dem Hinspiel, stehen Hrgovic fast alle Spielerinnen zur Verfügung. Der Coach ist zuversichtlich. „Wir haben als einzige Mannschaft den Tabellenführer geschlagen. Warum also nicht auch den Dritten?“