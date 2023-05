„Die drei sind zu gut für die Liga“: RW Überacker bleibt auch gegen Neuried ungeschlagen

Teilen

Fairplay: Der Handshake vor dem Spiel zwischen RW Überacker und dem TSV Neuried. © Dieter Metzler

Die Frauen des TSV Neuried verlieren trotz Führung gegen Überacker. Johanna Draude traf gleich dreimal für RW und bleiben auf Kurs Landesliga.

Neuried – Die Fußballerinnen des SV RW Überacker sind auf Kurs in Richtung Landesliga. Auch der TSV Neuried konnte dem Spitzenreiter der Bezirksoberliga am Samstag nicht die erste Niederlage des Jahres zufügen, sondern verlor auswärts mit 1:3. „Sie stehen zu Recht dort oben“, sagte TSV-Trainer Christian Rockmeier anerkennend. Besonders von der Leistung der Offensivspielerinnen Carolin Koston, Johanna Draude und Fridos Tomangbe zeigte er sich beeindruckt.

SV RW Überacker – TSV Neuried 3:1 (1:1)

„Die drei sind eigentlich zu gut für diese Liga.“ Die nur mit einem dünnen Kader angereisten Gäste hielten gegen die Spitzenreiterinnen dennoch über weite Strecken gut mit und kassierten kein Gegentor aus dem Spiel heraus.

Neuried verspielt frühe Führung – RW Überacker schlägt durch Draude-Doppelpack zurück

Elisabeth Baier brachte Neuried nach feinem Steckpass von Nina Zick sogar mit 1:0 in Führung (13.). TSV-Torhüterin Hanna Lenge verhinderte in der Folge mit mehreren starken Paraden den Ausgleich, verursachte aber kurz vor dem Seitenwechsel unglücklich einen Strafstoß, den Draude verwandelte.

In Durchgang zwei wurde Lenge erneut von Draude per Strafstoß überwunden, diesmal nach einem Foulspiel von Arlina Krenzi, die zu allem Überfluss auch noch eine für Rockmeiers Geschmack etwas zu harte rote Karte sah (65.). Trotz Unterzahl hielten die Neuriederinnen bis zum Ende kämpferisch gut mit und kassierten nur noch ein weiteres Gegentor, erneut durch Draude, diesmal per Freistoß (72.). (te)

TSV Neuried: Lenge; Oberst, Wiedemann, Richter, Schürle (C), Zick, Selv.Maloku, Baier, Kreisel, Grintz, Krenzi; Schmeller, Karavla

Tore: 0:1 Baier (13.), 1:1, 2:1, 3:1 Draude (45./FE, 65./FE, 72.)

Rote Karte: Krenzi/Neuried (64., Notbremse)