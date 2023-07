Neurieds Generalprobe geht in die Hose – 0:1 bei finalem Auftritt gegen FC Fürstenried

Noch nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung sind Chefcoach Daniel Dörfler (l.) und Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle. „Der letzte Zug fehlt“, sagt Dörfler eine Woche vor dem Saisonstart. © Dagmar Rutt

TSV Neuried hat die Generalprobe vor dem Saisonstart verpatzt. Beim Kreisligisten FC Fürstenried verlor das Team von Trainer Daniel Dörfler mit 0:1.

Neuried – Vor allem in den ersten 45 Minuten fehlte dem höherklassigen Team gegen die spielerisch starken Gastgeber der Zugriff. „Die erste Halbzeit war nicht sehr zufriedenstellend“, sagte Dörfler. Nach einer ordentlichen Anfangsviertelstunde wurden die Lücken im Neurieder Zentrum immer größer, und nach 34 Minuten schoss der im Würmtal noch aus seiner Zeit beim SV Planegg-Krailling bekannte Osman Yontar die Gastgeber in Führung. Zuvor hatte sich der Fürstenrieder Eliot Shema an der Eckfahne gegen Neurieds Außenverteidiger Florian Hessenberger – aus Neurieder Sicht nicht nur mit fairen Mitteln – durchgesetzt und Yontar im Zentrum bedient.

Nach der Halbzeitpause, in der Neuried auch vier Spieler austauschte, erkannte der TSV-Trainer eine Leistungssteigerung bei seinem Team. Defensiv standen die Gäste nun besser, es gelang ihnen anders als in Durchgang eins, das Zentrum zu schließen. Zudem boten sich ihnen mehrere Gelegenheiten, um den Ausgleich zu erzielen. Echte Großchancen waren allerdings nicht dabei, oft kam es trotz aussichtsreicher Positionen gar nicht erst zum Torabschluss. „Wir sind oft genug ins letzte Drittel und auch hinter ihre Kette gekommen, aber der letzte Pass hat gefehlt“, bemängelte Dörfler.

Zwar ließen bei den Gastgebern, denen Dörfler eine gute Kreisliga-Saison zutraut, mit zunehmender Spieldauer die Kräfte nach, daraus konnten die Gäste aus dem Würmtal aber zu wenig Kapital schlagen.

Beim Auftakt in die Saison der Bezirksliga Süd im Flutlichtspiel beim Vorjahresdritten, SV Bad Heilbrunn, am Donnerstagabend (20 Uhr) müssen sich die Neurieder auf jeden Fall sowohl defensiv als auch offensiv steigern, um Punkte aus dem Alpenvorland zu entführen. (te)