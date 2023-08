Neurieds Trainer Dörfler: „Klappe zu, Leistung bringen“

Teilen

Als Führungsspieler mehr denn je gefordert: Neurieds Stürmer Thomas Maier. © Dagmar rutt

In der Rückrunde präsentierte sich Fußball-Bezirksligist TSV Neuried als Einheit, doch davon war zuletzt nicht mehr viel zu sehen. Nach dem 0:5-Debakel bei der FT Jahn Landsberg fordert Trainer Daniel Dörfler ein engeres Zusammenrücken.

Neuried – Nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen den SV Bad Heilbrunn war Manuel Nuñez Beyerle, Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried, zufrieden. Endlich einmal könne man einen Sieg in Ruhe genießen, sagte er damals. Schließlich hatte der TSV Neuried die komplette Rückrunde stark unter Druck gestanden. Auch nach Siegen – von denen es im Frühjahr 2023 durchaus einige gab – gab es damals kaum Zeit durchzuatmen, denn die Konkurrenz punktete ebenfalls fleißig, und Neuried steckte lange im Tabellenkeller fest. Diesen Dauer-Stress wollten sich die Neurieder in der Saison 2023/24 gerne ersparen, eine Saison fernab der Abstiegsränge wird angestrebt. Doch nach dem guten Start ist der Druck schon früh in der Saison zurückgekehrt. Gegen den BCF Wolfratshausen ist die Mannschaft im zweiten Heimspiel am Samstag unter Zugzwang (14 Uhr, Am Sportpark). Nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger ASV Habach (1:2) und FT Jahn Landsberg (0:5) wollen die Grün-Weißen die Englische Woche auf keinen Fall komplett in den Sand setzen.

Das 0:5-Debakel in Landsberg hat Dörfler versucht aufzuarbeiten und dafür auch einige Einzelgespräche geführt. Sein Lösungsansatz lautet: „Die Mannschaft muss wieder enger zusammenrücken.“ Es gehe darum, zu dem Weg zurückzukehren, auf den sich die Mannschaft in der Winterpause begeben habe, nämlich das Persönliche zurückzuschrauben und für das große Ganze zu denken. Während das große Ziel Klassenerhalt das Team im Winter offenbar zusammengeschweißt hat, scheint dieser Zusammenhalt nun deutlich weniger stabil zu sein. Auf dem Platz seien alle Spieler gefordert, Verantwortung zu übernehmen. „Die Spieler, auf denen in der Rückrunde die größte Last gelegen ist, dürfen sie jetzt nicht abgeben, sondern müssen weiterhin vorangehen“, fordert Dörfler. Gleichzeitig fordert er auch, dass die Jugend den nächsten Schritt geht und sich nicht versteckt. Dazu bedürfe es „Lernfähigkeit und Kritikfähigkeit“. Das beste Gegenmittel gegen die aktuelle Krisenstimmung wäre ein Sieg am Samstag. „Klappe zu, Leistung bringen“, lautet Dörflers in ähnlicher Form bereits unmittelbar nach dem Landsberg-Spiel geäußerte Vorgabe für die Partie. Ausfälle gibt es im Vergleich zum Dienstag nicht, alle haben also die Möglichkeit, die Klatsche wiedergutzumachen.

Auf dem Papier hätte es allerdings kaum einen schwereren Gegner geben können. Denn der BCF Wolfratshausen hat nach einem Trainerwechsel einen perfekten Saisonstart hingelegt und die ersten drei Spiele allesamt gewonnen. Aber vielleicht ist das ja genau der richtige Gegner für Neuried, um wieder in die Spur zu finden.