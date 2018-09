0:2-Pleite im Kellerduell! Neuried verliert den Anschluss

Colberg nach Niederlage gegen Töging „ein wenig ratlos“

Hängende Köpfe beim TSV Neuried: Der Landesligist verlor am Sonntag auch das Kellerduell daheim gegen den FC Töging mit 0:2 und droht, früh in der Saison den Anschluss zu verlieren.

Neuried – So manch ein Anhänger des TSV Neuried nahm die Situation mit Galgenhumor. „Wenigstens ist das Wetter schön, es könnte ja auch regnen“, sagte ein Sympathisant der Grün-Weißen. Kurz zuvor war der TSV wie schon so oft in dieser Saison in Rückstand geraten. Am Ende hieß es 0:2 gegen den FC Töging. Auch das Kellerduell brachte nicht die erhoffte Wende für die nach dem 11. Spieltag weiter sieglos am Tabellenende stehenden Neurieder Landesliga-Kicker.

„Ich bin ein wenig ratlos, wie wir da wieder rauskommen können“, gestand Arndt Colberg. Der Sportliche Leiter der Neurieder legte den Finger in die Wunde. „In den entscheidenden Momenten sind wir einfach nicht zur Stelle, das zieht sich schon durch die ganze Saison“, haderte er. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einige gute Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, doch der TSV erspielte sich daraus keine Abschlüsse, die Tögings Keeper Welder De Souza Lima ins Schwitzen hätten bringen können. Stattdessen ließ sich das Schlusslicht in der 31. Minute mit zwei Pässen über die rechte Abwehrseite ausspielen. „Einer hat nicht mitgeschoben, und schon waren wir offen“, sagte Colberg. Zu allem Überfluss verletzte sich mit Thomas Maier der einzig noch verbliebene Stürmer nach 30 Minuten unglücklich in einem Zweikampf. „Der Fuß sah gar nicht gut aus, ich rechne mit einer längeren Pause“, so Colberg. Für Maier kam Nicolas Höhne, der nach nur einem Training am Donnerstag ran musste. „Was bleibt uns anderes übrig in dieser Situation“, meinte Colberg.

Mit Höhne, der in der vergangenen Spielzeit als Aushilfsstürmer sehr erfolgreich gewesen war, aber zum Saisonende seine Karriere eigentlich beendet hatte, kam mehr Leben in die Neurieder Offensive. Töging kam nach der Pause mächtig ins Schwimmen. Innerhalb weniger Minuten erspielten sich die Hausherren drei hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich. Höhne scheiterte aus kurzer Distanz an De Souza Lima, wenige Augenblicke später steuerte Lasse Wippert alleine auf das gegnerische Gehäuse zu. Er umkurvte den Torhüter, doch der Winkel wurde zu spitz. „Da merkt man halt noch die Unerfahrenheit“, sagte Colberg. Als auch Höhne zum zweiten Mal den Ball nicht versenken konnte, schwand der Glaube beim TSV spürbar. „Das ist ja auch kein Wunder bei unserer derzeitigen Situation“, befand Colberg verständnisvoll. Die Gäste aus dem Kreis Mühldorf wurden wieder sicherer und waren dem zweiten Tor näher als der TSV dem 1:1. In der Nachspielzeit war es der eingewechselte Alexander Fuchshuber, der Neuried endgültig frustrierte.

TSV Neuried – FC Töging 0:2 (0:1)

TSV Neuried: V.Grabmaier; Ralic, Gegenbauer, Reid, Kuko, Eggerer (46. Schick), Kröss, Demmer (C), Maier (30. Höhne), Wippert, Mühlegg (78. Negret)

FC Töging: De Souza Lima; Volkov, Tresch, Ganghofer (C, 84. Fuchshuber), Ziegler, Koppermüller (66. Ionas), Boben–stetter, Mesic (72. Wallisch), Steinleitner, Baumann, Karatepe

Tore: 0:1 Steinleitner (31.), 0:2 Fuchshuber (90.+3)