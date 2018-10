Niederlage und Kuko-Ausraster: In Neuried liegen die Nerven blank

0:2-Pleite gegen Karlsfeld

Marco Gühl war am Boden zerstört. „Es ist jedes Wochenende das Gleiche“, haderte der Mannschaftssprecher des TSV Neuried nach dem 0:2 auf eigenem Platz gegen den TSV Eintracht Karlsfeld.

Neuried – Der als Trainer in die Saison gestartete 27-Jährige stellte sich am Samstag wieder einmal in den Dienst seiner Mannschaft und lief von Beginn an in der Innenverteidigung auf. Sein Fazit zur ersten Halbzeit war knallhart: „Das war zu wenig. Wir müssen mehr Einsatz bringen als der Gegner, das haben wir nicht getan.“ Verloren war aber nichts, denn auch den Gästen war nach drei Niederlagen in Folge die Verunsicherung deutlich anzumerken. Sie kamen erst kurz vor dem Abpfiff des ersten Durchgangs zu zwei guten Chancen. Für Neuried war zuvor nur Fabian Kaltenecker in aussichtsreicher Position zum Abschluss gekommen. Doch der Schuss fiel viel zu harmlos aus (29.).

Das Wiedersehen der beiden Relegationsgegner von 2017 (bei Neuried standen mit Florian Kröss und Florian Hessenberger nur zwei Spieler von damals in der Startelf) war fußballerisch nicht schön anzusehen, sodass der Pausenstand von 0:0 folgerichtig war. Zu Beginn der zweiten Halbzeit standen sich die Grün-Weißen wie schon so oft in dieser Saison selbst im Weg. Und das war diesmal wörtlich zu nehmen, denn Maximilian Reid schoss den gerade erst eingewechselten Marco Ralic an. Andre Gasteiger nahm das Geschenk an und vollstreckte zum 1:0 für die Gäste. Es war noch keine Minute nach Wiederanpfiff gespielt. „Unglaublich, was wir für Tore kassieren“, kommentierte Gühl. Danach wurde es immer hektischer, die Foulspiele häuften sich. In der 70. Minute brannten bei Timon Kuko komplett die Sicherungen durch. Der Neurieder Mittelfeldakteur attackierte seinen am Boden liegenden Gegenspieler so heftig, dass Schiedsrichter Golo Schricker Rot zeigen musste. Kuko stand so unter Strom, dass er nach dem Verlassen des Platzes auch noch einen Mülleimer umtrat. Der Lärm war über das gesamte Feld zu hören. „So etwas geht gar nicht“, stellte Gühl klar.

Die Neurieder Fußballer kämpften in Unterzahl wacker weiter, doch Karlsfeld machte schnell alles klar. Gasteiger schloss ein Solo mit seinem zweiten Tor ab und erlöste den seit Anfang August sieglosen Aufsteiger (77.). „Im Angriff waren wir total harmlos“, sagte Gühl. Das lag aber auch daran, dass sich mit Kröss die nächste Offensivkraft bereits in der ersten Halbzeit verletzt verabschiedete. Immerhin konnte er nach dem Schlusspfiff seine Kollegen trösten, ein langfristiger Ausfall scheint nicht zu drohen.

TSV Neuried – TSV E. Karlsfeld 0:2 (0:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Gegenbauer (46. Ralic), Gühl, Reid, Kuko, Wippert (82. Niggl), Eggerer, Kröss (25. Kaltenecker), Negret, Mühlegg

TSV Eintracht Karlsfeld: Krüger; Oswald, Zott, Juric, Schäffer, Albanese, Dietl (C, 58. Huber), Pontow, Tarmann-Monschein (64. Raqi), Gasteiger (77. Pöhlmann), Celik

Tore: 0:1, 0:2 Gasteiger (46., 77.)

Rote Karte: Kuko/Neuried (70., Tätlichkeit)