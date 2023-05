Verschmerzbare Pleite: Gerettetes Gräfelfing II verliert deutlich beim Spitzenteam

Teilen

Schwer beschäftigt: Gräfelfings Torwart Luca Titze bekam vom NK Dinamo viele Bälle auf seinen Kasten. ArchivFoto: D. Rutt © Dagmar Rutt

Die Kreisklasse-Mannschaft des TSV Gräfelfing hat am Sonntagnachmittag beim Tabellenzweiten, NK Dinamo München, mit 1:7 verloren.

NK Dinamo München – TSV Gräfelfing II 7:1 (4:0) TSV Gräfelfing II: Titze; Konarski (C), Häckel, Freiberger, Bartmann, K.Lippert, Kraus, Steitz, Dötsch, Schlüter, Özyurt; Geißler

Tore: 1:0 Bilogrevic (5./FE), 2:0 Landeka (10.), 3:0 Alandzak (29.), 4:0 Knezovic (36.), 5:0 Hren (50.), 6:0 Nedic (56.), 7:0 Trogrlic (81.), 7:1 K.Lippert

Gräfelfing – Für die Mannschaft, deren Trainer Thomas Ochsenkühn aus privaten Gründen in Köln weilte, ging es allerdings um nichts mehr. Nach zuvor drei Siegen in Serie, darunter einem 3:1-Sieg beim direkten Konkurrenten SV Lochhausen, hatten die kleinen Wölfe bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt eingefahren und diesen ausgiebig gefeiert.

Gastgeber Dinamo München kämpft hingegen noch um den Aufstieg in die Kreisliga und ging die Partie entsprechend motiviert an. Durch einen Doppelschlag von Drazen Bilogrevic per Strafstoß (5.) und Jure Landeka (10.) gingen die Gastgeber früh in Führung. Noch vor der Halbzeitpause erhöhten Marko Alandzak (29.) und Igor Knezovic (36.) auf 4:0.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Dinamo nicht locker, Ivan Hren (50.) und Leon Nedic (56.) machten das halbe Dutzend voll. In der Folge konnte der TSV 25 Minuten lang seinen Kasten sauber halten, doch in der 81. Minute musste Torwart Luca Titze nach einem Abschluss von Krstijan Trogrlic das siebte Mal hinter sich greifen. Immerhin gelang Konstantin Lippert kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer (87.). (te)