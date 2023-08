Null-Punkte-Woche abgewendet – Neuried erkämpft sich einen Punkt gegen Wolfratshausen

Teilen

Lasse Wippert (vorne) stand in der Schlussphase zweimal im Mittelpunkt. Erst holte er den Strafstoß zum 1:0 heraus, in der Nachspielzeit verpasste er das Siegtor. A-F.: rutt © Dagmar Rutt

In einem ausgeglichenen Spiel gegen den BCF Wolfratshausen schnuppert der TSV Neuried an einem Heimsieg. Am Ende reichte es nur zum Remis.

Neuried – Fußball-Bezirksligist TSV Neuried hat das schlimmstmögliche Szenario abgewendet und die Englische Woche immerhin mit einem Punktgewinn beendet. Nach den beiden Niederlagen gegen den ASV Habach und die FT Jahn Landsberg trennte sich das Team von Trainer Daniel Dörfler am Samstag vom BCF Wolfratshausen mit 1:1 (1:1).

Einen durchaus möglichen Sieg gaben die Hausherren jedoch aus der Hand, weshalb das Resultat auch nicht gerade Begeisterungsstürme auslöste. „Wenn du 1:0 in Führung gehst und das Spiel über weite Strecken defensiv gut managst, dann ist es schon etwas traurig, nicht zu gewinnen“, sagte Dörfler. Von einem Schritt in die richtige Richtung wollte er noch nicht reden. „Es gibt noch viel zu tun“, betonte der TSV-Coach mit Blick auf die anstehenden Wochen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel hätte unterschiedlicher kaum sein können. Auf der einen Seite die Gäste aus Wolfratshausen, die die ersten drei Spiele für sich entschieden hatten und somit als Tabellenzweiter hinter dem nächsten Neurieder Gegner, SV Raisting, anreisten. Auf der anderen Seite der TSV, der zuletzt zwei bittere Niederlagen – darunter unter der Woche eine 0:5-Klatsche bei Aufsteiger FT Jahn Landsberg – hatte einstecken müssen. Dennoch entschieden sich beide Teams für eine ähnliche Herangehensweise. „Beide Mannschaften waren eher abwartend und wollten vor allem nichts zulassen“, stellte Dörfler fest. Die Folge war ein lange Zeit „eher taktisch geprägtes Defensiv-Spektakel“ (Dörfler).

Im ersten Durchgang konnten sich weder Neuried noch der BCF viele Torchancen erspielen, und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Beinahe hätte es aber dennoch zu einem knappen Sieg für die Hausherren gereicht: In der 72. Minute eroberten Maximilian Schwahn und der eingewechselte Lasse Wippert im Verbund den Ball, Schwahn schickte Wippert steil, und der ging nach einem Kontakt mit einem Wolfratshauser Abwehrspieler im Strafraum zu Boden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Thomas Maier zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Doch den Neuriedern fehlte die nötige Abgezocktheit, um die knappe Führung nach Hause zu bringen. Sie ließen sich trotz der von Dörfler im Vorfeld geäußerten Warnung auf einige verbale Scharmützel ein und sorgten dadurch für unnötige Hektik. Schwahn handelte sich wegen Meckerns sogar eine Zeitstrafe ein (78.), und keine Minute später kam der BCF durch einen Kopfball von Anto Stipic zum Ausgleich.

Die Gäste agierten in Überzahl nun etwas mutiger, verpassten es aber, einen zweiten Treffer nachzulegen. Stattdessen schwächten sie sich durch eine Zeitstrafe ebenfalls selbst und ermöglichten dadurch dem gerade wieder vollzähligen TSV Neuried eine Schlussoffensive. Diese blieb allerdings ohne Erfolg, die beste Möglichkeit vergab Wippert per Kopf in der Nachspielzeit. Somit blieb es beim Unentschieden. Damit konnten die bereits mit neun Punkten im Gepäck angereisten Gäste etwas besser leben als die Würmtaler, die nach vier Spielen vier Zähler auf dem Konto haben. (te)